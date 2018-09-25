產學訓專班開訓 結訓大三生已領36k

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署開辦產學訓專班開訓，2年前參加專班的虎尾科大三年級學生謝秉誠（右）目前在科技大廠實習，已可領月薪36K。（記者王涵平攝）

2018-09-25 19:49

［記者王涵平／台南報導］勞動部勞動力發展署雲嘉南分署開辦產學訓專班開訓，2年前參加專班的虎尾科大三年級學生謝秉誠目前在科技大廠實習，已可領月薪36K，鼓勵想早點進入職場的學生可選擇就讀專班。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與虎尾科技大學合作，今年推出「電機實務」及「數控工具機與機電整合」產學訓專班，昨邀專班結訓的謝秉誠分享經驗。

謝秉誠大一時在雲嘉南分署學機電整合、機械加工與CNC車床等技術，取得CNC車床乙級、車床丙級等證照，大二即媒合到機電科技大廠實習擔任副技師，從事現場製程站的工作，剛開始起薪26K，短短1年就獲得企業3次加薪，現在大三已月領36K、周休二日，還另有分紅及三節獎金。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，分署每年依轄內產業特性，與大學及企業合作開辦產學訓專班，學生大一時先到分署受訓學技術，大二起白天在業界實習領薪水，再利用晚上上課取得大學學歷，雖然比一般生辛苦，但因為多了工作經驗，畢業後起薪相對較高且有機會留任擔任儲備幹部。

今年度產學訓專班計有大一生105人，包括電機實務班60人及數控工具機與機電整合班45人，目前在雲嘉南分署受訓，預計明年將媒合至上銀科技、巧新科技、台灣立期科技及志豪工業實習。

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