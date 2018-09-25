和平山區學子搭船出海放流魚苗 體驗海洋文化

和平國中學子搭船出海，眾人笑開懷。（記者張軒哲攝）

2018-09-25 19:46

〔記者張軒哲／台中報導〕面對全球海洋漁業資源日益短少，為推廣保育海洋文化及推廣濕地生態教育，台中市府農業局今日邀請和平國中山區師生參與魚苗放流暨海上導覽活動，促進山線與海線交流，多數山區原住民學子首次搭船出海並探訪高美濕地，市議員楊典忠也共襄盛舉，眾人直呼是難忘的濱海小旅行。

今日和平國中20餘名師生搭遊覽車從山區至梧棲漁港搭船出海，遊艇至高美濕地外海讓學生觀看濕地之美，下午則於高美濕地進行生態導覽，結合漁業資源保育、濕地教育、海洋文化體驗等主題，還放流金槍魚苗。

參與的和平國中一年級學生幾乎是首次參訪高美濕地，也很少有機會搭船出海，眾人看到一望無際的海洋，和群山的感覺完全不同，甚至從前一晚就對出海感到興奮不已而睡不著覺，看到大海後直呼想下水體驗海浪，喜悅之情溢於言表。

由於今天的風浪很大，讓原住民學子有當「海賊王」乘風破浪的感覺，當導覽老師介紹雲林莞草的時候，強風吹襲的「草浪」讓小朋友誤以為是「海浪」，王同學說，第一次體會到海邊的風浪，感覺像山上的颱風，還學習如何分辦螃蟹公母，是一次難忘的濱海生態體驗。