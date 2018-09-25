中興大學38年老建物 變身最狂校園餐廳！

興大38年老建物變身最狂校園餐廳，明亮時尚裝潢，吸引學生。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-25 17:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學將有38年歷史的老活動中心兼學生餐廳「圓廳」改建招生，新「圓廳」亮相變身為全台最狂的校園餐廳，除有包括知名連鎖咖啡店、速食店進駐外，更仿百貨美食街規模引進日、義、韓、泰等異國料理，多元選擇試營運迄今，每天湧進2000人次用餐人潮，倍受學生好評。

興大校長薛富盛指出，圓廳前身為學生活動中心，建物已有38年的歷史，過去也是校內的學生餐廳，但僅有自助餐、麵食、中式餐廳3種選擇，為提供師生有更多元的餐點選擇及更好的用餐環境，學校自106年開始推動改建招商。

薛富盛指出，歷經1年學生餐廳大變身。除了全棟整修外，也拆掉校園圍牆，將圓廳一樓設計為通透共用的空間，串聯校園與鄰里。試營運至今，好評不斷，已成為師生與鄰近社區的生活熱點與休閒地標。

進駐店家的招商過程，興大與得標的緻圓公司秉持多元原則，共電訪521間店家，拜訪及試吃350間店家，現場帶看120間店家，最終完成目前的28間店家入駐，希望以多元的美味餐點與優質的用餐環境，滿足師生需求。

興大圓廳美食廣場除有全新裝潢，引進28間店家進駐，主題餐廳集中在一樓，引進小木屋鬆餅、SUBWAY、LOUISA COFFEE、比時地炸雞店、麥味登、85度C、大和拉麵等；另搭配仿百貨美食街設計，一、二樓共引進包括自助餐、異國料理，從一般菜飯到和食、麵食、水煮、蔥油餅、滷味等皆有，正餐、點心甜品與飲料，一應俱全，除餐飲外，也設有美髮與影印店。

新的學生餐廳試營運以來，倍受矚目，甚至引起不少部落客前來朝聖，以「最狂校園餐廳」介紹。

興大陳姓學生表示，新的學生餐廳，餐點選擇超多，而且店家裝潢新穎舒適，自從營運後，他常跟同學約在學餐吃飯或討論功課，校園多了一個很棒的放鬆空間，許多畢業的學長姐或外校的同學都很羨慕，甚至特地回來朝盛。

還有大四生經歷之前的舊圓廳時代，到現在新的圓廳校園餐廳開張，直說，以前大概每個月頂多到學生餐廳一次，現在則是直接在校內用餐，不再往外跑，新餐廳真的超酷的。