「斜坡上」的子民 從台灣頭唱到台灣尾

「斜坡上藝術節」9月29日臺北華山1914藝文特區登場。（記者邱芷柔攝）

2018-09-25 16:38

〔記者邱芷柔／屏東報導〕排灣族與魯凱族人自稱為「kacalisiyan」，意思是斜坡上的子民，為了分享部落的生活美學，屏東縣政府今年延續過去兩年舉辦的音樂祭及藝術祭活動，舉辦「2018斜坡上的藝術節」，並號召全國原住民樂團一起爭奪冠軍10萬元的樂團大賽。

開幕首演將於9月29日在台北華山1914藝文特區登場，10月起在滿州鄉、泰武鄉及屏東市等舉辦系列活動，5個場次各有不同主題，除了藝術市集外還有別具文化意義的工作坊。

屏縣原住民處表示，今年開幕首演特別選擇在台北1914華山藝文特區，由屏東在地的好音樂打頭陣，分別有BOXING、桑梅娟、少妮瑤、戴曉君、泰武古謠傳唱及小魯凱音樂傳唱隊，10月6日斜坡心民謠，南排灣音樂及滿州民謠交織呈現於屏東南端的滿州鄉，10月13日斜坡上的搖擺，將有70、80年代的卡帶經典歌手站上大舞台。

10月27、28日連續兩天系列活動在屏東市千禧公園舉辦，27日有「斜坡上的樂團大賽」最後10團全國總決賽，並有阿美族歌手舒米恩的壓軸演出，28日為系列活動最後一場，原民巨星桑布伊、達卡鬧、BOXING、桑梅娟及高士古謠隊與戴曉君、少妮謠等人的合作演出。

縣長潘孟安表示，2016年舉辦斜坡上的音樂祭、2017年舉辦斜坡上的藝術祭，今年累積前兩年的能量，透過系列活動，讓越來越多年輕人願意回部落築夢創業，縣府也會繼續培育更多創作者，讓世界看到屏東深厚的文化底蘊。

斜坡上的藝術節相關活動詳情，可至粉絲專頁粉絲專頁查詢，或洽屏東縣政府原民處08-7320415*3812。