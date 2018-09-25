雲林0823豪雨農損 報送農糧署撥放災損金1億8947餘萬元

雲林0823豪雨農損，已有5鄉鎮完成撥款，金額2886萬餘元。（記者詹士弘攝）

2018-09-25 19:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府審查0823豪雨農損補助作業，目前已完成17鄉鎮市公所完成農損勘查，已報送農糧署撥放災損補助款1億8947萬餘元，目前農糧署已撥款西螺、北港、大埤、林內、口湖等5鄉鎮2886萬餘元災損補助款。

農業處長張鴻猷表示，截至9月25日上午止，計有斗六、斗南、西螺、北港、古坑、大埤、莿桐、林內、崙背、麥寮、東勢、褒忠、台西、四湖、口湖、水林、二崙等17鄉鎮市公所完成農損勘查報請縣府，另土庫、元長、虎尾等3公所農損尚未報送縣府。

張鴻猷指出，目前縣府已完成斗六等15鄉鎮市的農損抽查，26、27日預計完成斗南、古坑農損抽查作業；其中較早完成抽查的斗六等14鄉鎮市，災損面積 6676.71公頃，已報送農糧署撥放災損補助款1億8947萬5369元，目前農糧署已撥款西螺、北港、大埤、林內、口湖等5鄉鎮2886萬5795元災損補助款。

在漁業災損救助方面，縣府動用災害準備金58萬6200元補助養殖漁塭堤崩塌救助，總計2000餘萬元水產物救助金則已分批報請漁業署撥款，漁業署也陸續完成撥款至鄉鎮公庫。

畜產災害救助部分計受理2件申請案，東勢鴨場損失6231隻（3周齡） 救助金額21萬8085元，斗南鴨場損失3146隻（2月齡） 救助金額11萬110元，於9月3日函文農委會申請，農委會9月7日已將救助款項核撥至東勢及斗南公所，已分別於9月13、14日撥付受災農民。

財政處長張裕忠表示，8月豪雨公共設施復建經費，縣府共分3批提報115件，合計復建經費總需求5億6820萬8000元，將配合中央現勘及審定作業，爭取復建經費補助。