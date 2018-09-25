台中鐵路高架化第二階段履勘 預定10/31通車

栗林車站是台中鐵路高架第二階段通車車站。（鐵道局提供）

2018-09-25 16:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台中鐵路高架捷運化第一階段已於105年10月16日完工，第二階段新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座通勤車站，交通部今天履勘，後續完成缺失改善並通過檢驗後，預定10月報請交通部正式啟用；據了解，目前鐵道局報部通車日期規劃為10月31日，但最終仍要等交通部核定，不排除提早通車。

交通部鐵道局說，台中鐵路高架捷運化計畫全長21.7公里，為了讓施工期間不影響台鐵營運，工程分兩階段，第一階段工程是將鐵路移至高架橋營運，並將原有5座車站改建為高架；第二階段工程於前年10月後接續施工，新建5座高架通勤站，陸續拆填計畫範圍內17處平交道、18處地下道、3座陸橋及新闢8條連通道路，改善台中市區鐵路周邊交通。

台鐵鐵路高架畫完工後，可增進台中市民眾搭乘鐵路的可及性及便利性，鐵道局主秘溫代欣說，通車後等於每2公里就有一座車站，達成台鐵捷運化效益。待台中捷運綠線完工後，民眾更可經由松竹站、大慶站轉乘捷運綠線，構成環狀軌道運輸，完善台中市公共運輸系統。

另外，各車站均規劃商場、停車場及藝術景觀等空間設施，未來鐵路高架橋下及騰空廊道土地，也將由台鐵局、台中市政府接續規劃辦理景觀綠美化、自行車道及多目標使用等工程。鐵道局說，相信可帶動鐵路沿線周邊商業經濟與運動休閒等活動，發揮鐵路高架化最大效益。

台中鐵路10座高架化車站公共藝術方面，6座車站設置9件藝術造景作品，總經費達7120萬元，各公共藝術作品在創作型式上，與座落車站規劃或站體設計配合，創作主題緊扣當地空間記憶與都市紋理、族群歷史與多元情感。

台中車站有3件公共藝術作品「期待」、「水逗娘」及「台中之心三部曲」等3件作品，以科博館館藏大村鯨骨骼與圖騰等發想，呈現自然界繽紛與萬物生生不息意象；豐原車站的「豐圓祭─小米愛大米」、「愛在葫蘆墩」2件作品，分別以米粒象徵豐原做為台灣第一米倉、糕餅重鎮，及以相依偎的葫蘆造型，點出葫蘆墩古地名及心鎖橋在地特色。五權車站則與國立美術館意象連結，將館藏劉其偉、席德進、廖修平、馬白水及其他年輕藝術家作品，融入於車站墩柱、天花板及欄杆中。

五權車站是台中鐵路高架第二階段通車的車站。（鐵道局提供）

松竹車站是台中鐵路高架第二階段通車車站。（鐵道局提供）

精武車站是台中鐵路高架第二階段通車車站。（鐵道局提供）