新竹工業區光復路將擴大劃線 研議增設車位及交通車

針對民怨新竹工業區光復路停車影響通行；新竹縣政府與服務中心等現勘初步決議，光復路將擴大劃設紅線、黃線，並協調廠商增設車位以及規劃交通車的可行性，以期兼顧行車安全與停車需求。（記者廖雪茹攝）

2018-09-25 16:20

［記者廖雪茹／新竹報導］經濟部工業局新竹工業區光復路等主要聯外道路，被民眾抱怨路邊停車影響通行；新竹縣政府與服務中心等單位現勘後，初步決議光復路將擴大劃設紅線、黃線，並將協調廠商設法增加廠內停車空間，以及服務中心規劃交通車的可行性，以期兼顧行車安全與停車需求。

民眾抱怨，新竹工業區光復路為通往中山高湖口交流道的主要道路，但兩側路邊長期停放整排車子，宛如自家停車場，加上往來大型車輛多，有妨礙行車視線及影響通行之虞！縣府警察局新湖分局、交通旅遊處、工業區服務中心、廠商協進會、湖口鄉公所及村長等地方民意代表現勘討論。

與會單位初步共識，光復路自工業一路至軍功路兩側劃設紅線800公尺；光復路自漢陽路至工業一路兩側劃設黃線700公尺，由服務中心或交旅處劃設，合計約1500公尺。

工業區服務中心和廠協會代表允諾，將與光復路沿線廠商加強溝通，請其設法調整、擴大廠區內的停車空間，或請員工停到稍遠一點的路段，再步行上班，讓員工妥善及方便地停車。

此外，服務中心主任吳璀原表示，除新竹縣政府已規劃快捷五號公車往來新竹工業區和高鐵新竹站，將調查東區廠商員工搭乘公車的意願，研議交通車路線和班次的可行性。

新湖警分局表示，此決議將函請各單位辦理，預計最遲年底前劃設完成；其中，劃設黃線的路段，晚上8點過後可以停車。道路工程整調之後，將視整體交通狀況檢討、修正，以維護行車安全。