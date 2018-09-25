幫食物「美容」？他打造美食廣告誘人造型

2018-09-25 19:37

〔記者蕭皓文／台北報導〕雜誌或廣告中的美食照片，一張張都拍得讓人恨不得一口咬下去，甚至感覺可以聞到香味。專業的美食照片，可不是靠修圖或攝影技術就能完成，這是有專業的「食物造型師」，將食物處理加以「美容」，用精準的廚藝以及一絲不苟的佈置，將完美的作品呈現在鏡頭前。

食物造型師徐博宇投入商業攝影近三十年，最近十年則專職在食物美容工作，廚藝是食物造型師最基本門檻，看到食物樣本就要知道製作手法及用料，連看似簡單、不起眼的早餐店三明治，要拍得立體飽滿，拍攝前有不少撇步。

裁成宛如三角板形狀的保麗龍板是基本的造型道具，夾在土司內層，保麗龍板中間刻出三角形的洞，用牙籤分別插入三個頂點固定，切出來的三明治橫面才能整齊；連煎好的荷包蛋，也得用剪刀修邊，為了拍出來好看，連鑷子都得上場。

不只食物本身，盛放的盤子也得依照想呈現的風格，因為厚薄、顏色、花紋的不同，就像幫食物挑選盛裝打扮的衣服。比如說一模一樣的漢堡排做示範，徐博宇就示範了兩種風格，白色瓷盤，搭上蘿蔔泥、蔥花、白飯呈現出日式的清爽口感，而美式風格則特別使用鐵盤，突顯出漢堡排熱騰騰的誘人視覺。

為了拍出「有溫度」的美食照，徐博宇透露，照片中熱騰騰冒煙的感覺，是利用蒸氣熨斗製造出來的，但為了捕捉那瞬間的「熱度」，食物造型師與攝影師得相當有默契，來來回回地嘗試，只為抓住那一兩秒間的完美畫面。

拍攝過程要喬光線及位置，為了拍到最終的美照，得耗費相當長的時間，但食物會隨著時間冷掉、消融或氧化，這時「食物魔術技巧」登場。像是鬆餅上的糖漿，如果用真的糖漿，容易被鬆餅皮吸收，使鬆餅呈現暗沉，徐博宇就利用「魔術法寶」機油，不會吸收機油的鬆餅更能營造出好吃的感覺。

看著美食照，別以為跟你腦海中想像是一樣的，比如要拍冰淇淋，可能還沒拍完，冰淇淋早就融化了，徐博宇透露，照片中的冰淇淋是用馬鈴薯粉混合鮮奶油，製造出綿密感，用人工色素調出想拍的口味，這樣的「冰淇淋」拍再久，也不會融化變形﹔漂浮著一塊塊豆腐的味噌湯，施展的魔術則是「果糖」，加入果糖後，豆腐不會沉入湯中，也不會影響湯頭色澤，這則是徐博宇跟日本的食物造型師打聽來的技巧。

徐博宇表示，通常需要用到魔術技巧的食物造型，主要是廣告用的照片，而餐廳菜單的照片委託則以自然呈現即可。透過食物造型，將好的產品忠實傳達給消費者，讓他們感受到幸福，就是食物造型師的成就感來源，畢竟任誰看到美味的食物都不會垮著臉，民眾笑嘻嘻的食欲就是他持續幫食物「做美容」的動力。