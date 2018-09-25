北台灣媽祖文化節首度移師桃園 謝金燕、玖壹壹開唱

市長鄭文燦、慈護宮主任委員吳正宗（左二）敲鑼象徵活動起跑。（記者陳昀攝）

2018-09-25 16:16

［記者陳昀／桃園報導］已有15年歷史的北台灣媽祖文化節開跑，今年首次由桃園值東，取名為「天后相逢桃花源」，即日起至10月6日將舉行一系列活動，並邀集全台11縣市、30家宮廟的媽祖在最後一天「大會香」，晚間還舉辦大型演唱會，邀到謝金燕、玖壹壹、翁立友、曹雅雯同台演出。

北台灣媽祖文化節源自1994年，當時台北市政府文化局、台灣省城隍廟及台北城區地方仕紳共同發起，辦理台北府城大天后宮媽祖神像回鑾的迎接儀典，1996年擴大規模為「北台灣媽祖文化節」，而後更跨縣市輪流舉辦，今年桃園首次值東，由市府與有近300年歷史的桃園慈護宮合作舉辦。

桃園慈護宮今天在廟埕舉行起跑記者會，並首度發表「桃園媽主題曲MV」，市長鄭文燦、桃園慈護宮主委吳正宗、中壢仁海宮董事長李合鑑、中壢慈惠堂董事長陳燦宏等各宮廟代表也到場邀請鄉親共襄盛舉，祈求平安。

吳正宗表示，即日起將陸續舉行北台灣媽祖回鑾台北城賜福儀典、迎接金面媽祖駐駕桃園護國宮、桃園慈護宮BOBI RUN路跑、駐駕賜福、平安法會、洗塵儀式等；10月6日的重頭戲，則是在桃園市區遶境、拜廟，並在市立田徑場舉行特色陣頭表演、水闕仙班，以及「大會香儀式」，晚間更有「媽祖聖光慈護萬芳」大型演唱會。