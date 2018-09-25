教師節快樂！新北首發敬師洗腦神曲

2018-09-25 15:16

〔記者陳心瑜／新北報導〕慶祝教師節，新北市政府教育局為教師製作「教師專屬單曲 瘋狂教室」ＭＶ，今天在「新北就是愛老師」網站首頁公開，除了專業歌手版本，新北市教育局長林奕華也率同仁錄製特別版本，藉由教育局全體同仁歌聲，傳達對老師最高的敬意。

新北教育局表示，「瘋狂教室」由南強工商鄭耀作曲及編曲，呂明鎮老師填詞的搖滾歌曲。

鄭耀分享創作理念，一生當中，總有一些讓人銘記在心、時常感念的老師，而「人」的成長過程，由一個個體進入校園，自升學制度中挑戰如考試測驗、制式教材與課程諸如此類的必經之路，但，教育沒有標準答案。孩子是調皮、有創造力、充滿好奇心、勇於嘗試的，教育可以說是人類史上最重要且複雜艱難的一項任務，所有的教育工作者，無一不是背負著重大的使命。

教育局表示，敬軍愛師月活動除延續去年十三行博物館、坪林茶葉博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、林本源園邸等提供免費入館優惠，以及新北市12座運動中心免費開放健身房或游泳池體驗1次外，去年大受歡迎的未婚聯誼，今年活動將從陸地延伸到海上。