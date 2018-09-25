今年中秋節腹瀉創3年新高 逾1700人次掛急診

2018-09-25 15:19

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布，上週全國門急診腹瀉就診達到15萬2782人次，高於2017年同期，昨日中秋節也有逾1700人次因腹瀉掛急診，創下近3年中秋節新高，而往年中秋假期後仍是腸胃炎好發期，提醒民眾必須加強個人手部與飲食衛生，萬一出現疑似症狀，儘速就醫並落實生病在家休息。

疾管署統計，昨日中秋節因腹瀉掛急診共計1703人次，高於2016年、2017年中秋節的1229人次與1397人次，也高於前幾週假日的1400人次至1500人次，連假後疫情走勢仍待觀察。

疾管署副署長莊人祥表示，腹瀉等腸胃道感染疾病，主要透過糞口途徑傳播，可經由食用受到患者排泄物、嘔吐物污染的水、食物，或吸入所產生的飛沫而感染，常見症狀為腹瀉與嘔吐，並可能有頭痛、發燒、腹痛、肌肉酸痛等症狀。

莊人祥強調，民眾如廁後、進食或準備食物前，應該落實勤洗手，且烹煮菜餚選擇新鮮食材，並注意衛生與保存、生熟食應分開處理，同時避免將未充分加熱的蛋、肉類，或生食貝類水產品吃下肚。

莊人祥提醒，若有疑似症狀者，尤其餐飲業廚工，宜在家休息，需要外出者則配戴口罩，並注意補充水分、電解質與營養，症狀解除至少48小時後再恢復工作。此外，為了降低病原傳播風險，患者污染的衣物、床單要立即更換，馬桶、門把等器物表面使用20CC漂白水加1公升清水擦拭，處理患者嘔吐物與排泄物前戴上手套與口罩，且用100CC漂白水加1公升清水消毒清理。＃