增設偏鄉候車站問題 南投民代摃上官員

2018-09-25 16:04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉秀峰到茅埔唯一行駛的員林客運公車，在停駛1個月後，好不容易於9月1日起恢復行駛，如今因增設候車站問題，也意外上演民代摃上官員的戲碼，民進黨縣議員張志銘說，目前只待縣府點頭，該路線候車站便能從現有的4站增至7站，反之，縣府若做不到，他希望曾擔任鹿谷鄉長的縣府工務處長陳錫梧能自動請辭處長一職，以示對鄉親謝罪負責。

南投縣人口老化嚴重，鹿谷鄉秀峰村東埔寮仔及永隆村溪底城、茅埔等3個聚落也不例外，以致員林客運公車在8月停駛期間，造成當地民眾居家生活與工作極大的不便，還好民進黨南投縣黨部接獲陳情後出面處理，才平息民怨。

張志銘指出，當初便是縣府以經費短絀為由，不願配合補助秀峰到茅埔偏鄉路線的4萬多元經費，才導致員林客運不堪長期虧損而被迫停駛，如今雖然恢復行駛，但只有4個候車站，加上搭車的乘客也以老弱婦孺為主，地方民眾遂希望再增設3個站，以利公車搭乘的便利性。

由於該偏鄉路線每年補助經費，係由南投監理站與縣府各分擔一半，若候車站增至7處，那麼補助經費也將從原先8萬多元增至約28萬元，換言之，縣府與南投監理站須各分擔約14萬元。

張志銘說，南投監理站及員林客運均決定順應民意而為，甚至部分候車站因腹地太小，導致大客車缺乏迴轉空間，也是在地方民眾同意提供私有地下獲解，在此前提下，他希望縣府不要扯後腿，且基於為民服務原則，也能好人做到底，滿足鹿谷鄉親需求。

南投縣府工務處長陳錫梧解釋表示，依法令規範，5萬元以下經費補助，處長可依職權直接決定之，也是上述路線能迅速恢復行駛的主因，如今因增設候車站，補助經費須增至約14萬元，則必須往上呈報，但他強調，縣府就算再窮，也不會窮到人民的福祉，也願以自己的烏沙帽做賭注，絕對會全力配合。