中「共」政府、莊敬自「弱」 戒嚴時期差點害他被抄家

嘉義市豐益印刷廠保存有25萬枚鉛字，櫥櫃上還釘有字典的部首索引，供撿字工人查閱。（中央社）

2018-09-25 16:36

〔中央社〕保存25萬枚鉛字的豐益印刷廠，在戒嚴時期，曾因員工拿錯字，誤將「中央政府」印成「中共政府」遭情治單位調查，如今傳為地方逸聞軼事。

位於嘉義市新榮路的豐益印刷廠，曾是台中以南最大的活版印刷廠，如今隨著數位科技蓬勃發展，活版印刷已逐漸走入歷史，但豐益印刷廠至今仍保有銅模鉛字鑄字機、25萬枚鉛字，堪稱活版印刷業的寶庫。

72歲老闆羅伸茂接受中央社訪問時表示，豐益印刷廠的前身「羅印務館」，是他父親羅安國於1943年創立，台灣光復後，1956年遷至現址。他專科畢業後，原本要去當老師，但父親認為當老師「薪水太低」，要他接手印刷廠。

羅伸茂指出，印刷廠起初並無鑄字機，隨著業務量擴增，他父親開始購進鑄字機，自鑄鉛字。許多同業得知後，紛紛下單訂購鉛字，使得印刷廠業務蒸蒸日上，巔峰時期的鑄字、排版、印刷工高達上百人。

他說，當時鑄造鉛字的銅製版模，每個成本約新台幣50元，以常用字集每套約一萬字計算，每套有7種大小字型，每種字型又有楷體、仿宋及黑體等3種字體，光是銅模就有18萬個，成本約900萬元，「當年可買下一條街！」

羅伸茂表示，他印象較深刻的是1964年1月18日發生台南白河大地震，當時嘉義市中心被燒毀，許多印刷廠因鉛字融化、散失，造成一波的訂購鉛字高潮。

此外，1970年代暢銷經典小說、肢障教師鄭豐喜的勵志自傳「汪洋中的破船」（後改為「汪洋中的一條船」）也是由印刷廠承印，當年感動無數人心。

羅伸茂回憶說，印刷廠走過一甲子歲月，最驚險的是70年代，由於鉛字是陽刻、字型左右相反，有員工在撿字時，誤將「央」拿成「共」，把「中央政府」印成「中共政府」，在戒嚴時代，是不得了的事，害他被情治單位調查好久。

還有員工將「強」字，誤拿成隔壁格的「弱」字，結果印出來的文宣品變成「莊敬自弱」，也引起情治單位人員頻頻造訪。

他說，所幸這兩起事件經調查後，都指向員工「疏忽」，最後都以寫「悔過書」結案，否則若釀成更大的風波或「文字獄」，後果恐怕不堪設想。

老闆娘林淑榕也回憶說，印刷廠的鑄字機，每分鐘約可造出上百個鉛字，她記得鑄造出最多的字，包括「的」、「之」、「人」等常用字。印刷廠鼎盛期，每天有3、4台鑄字機在運作，見證活版印刷最風光的時代。

林淑榕指出，最令她嘆為觀止的是撿字工人，一名純熟的撿字工人，上班6小時可撿9000字左右，也就是平均每分鐘可撿25個字，速度相當驚人。

她說，嘉義市早年有一家「商工日報」，出刊嘉南地區的地方性報紙，後來關閉歇業，有3、4名撿字工人到她先生開的印刷廠工作，每人都具備每天撿上萬字的工夫，對印刷廠幫助很大，讓她非常感念。

林淑榕表示，隨著時代變遷，撿字工人已徹底從業界消失；她先生開設的印刷廠，也改為電腦印刷，如今由學企管的兒子接手。至於印刷廠內的8台鑄字機、25萬枚鉛字，由於賣不到幾個錢，「就留著當傳家寶吧」。