表揚發明展得獎學生 葉俊榮：台灣小孩特別有想法

教育部表揚發明展得獎學生，教育部長葉俊榮（前排右六）今天致詞時，肯定台灣小孩特別有想法。其中，國立雲林科技大學83歲博士生高宗彥（前排右一），奪得首爾國際發明展金牌，活到老學到老精神獲肯定。（記者林曉雲攝）

2018-09-25 15:39

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部為鼓勵學生創新創意的發展，教育部長葉俊榮今天表揚去年德國紐倫堡、韓國首爾、克羅埃西亞INOVA及今年瑞士日內瓦、馬來西亞ITEX、羅馬尼亞EUROINVENT等6項國際發明展金牌得獎學生代表，葉俊榮花20分鐘致詞，肯定台灣小孩特別有想法，也鼓勵學生們要看重自己，用創意改變這個世界，且要師生們「Trust me!You can make it.」

葉俊榮表示，台灣提供大家一個好的環境，能夠發揮才能，有想像的空間，天空是寬闊的，沒有界限，要把自己的才能發揮到極致，而包容開放的社會反應，教育機制是促成的、活潑的，不會鎖住大家一定要看什麼書、講什麼話。

葉俊榮表示，許多其他國家的官員、學者或民眾常說，台灣小孩特別有想法，無論是作出的歌曲，特別好聽，風靡東南亞及全世界，製造業和服務業創造的模式，亦是世界知名，背後支撐的是民主多元的社會，有各種刺激，從小學開始培育潛力，非單純背誦課文，而是鼓勵大家有好想法和動手做，12年國教新課綱明年上路，重視素養培育，以知識為基礎，強調解決問題的能力和了解社會動態、看穿國際趨勢能力。

葉俊榮也鼓勵學生們要看重自己的能力，在解決問題之後，自己也會擁有信心，不是愛迪生才是發明家，自己也可以當發明家，有知識有能力之後，態度上則要能造福大家，好想法發明出來，讓大家可共同使用，使社會獲得照應，自己的智慧就地發光，照亮全球，這是台灣迎向國際競爭的要素，用創意改變這個世界，「Trust me!You can make it.」

來自國立雲林科技大學83歲博士生高宗彥，研發「雨傘除水裝置」，透過除水裝置與座體的組合，能使雨傘可在移動當中有效的將雨水分離，在韓國首爾國際發明展一舉奪得金牌，充份顯現終身學習的精神。