禽流感好發季節 屏東驚見死鴨遭任意棄置

死鴨遭任意棄置，屏東防疫所籲嚴防禽流感。（圖由屏東縣動物防疫所提供）

2018-09-25 15:19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕時序入秋，進入禽流感好發季節，屏東縣動物防疫所今天表示，23日接獲民眾通報，在竹田鄉永豐村隘寮溪岸邊草叢，發現一堆死鴨，數量約達60隻，除派員前往清除、消毒，也將死鴨送到家畜衛生試驗所檢驗，同時也針對鄰近養禽場加強訪視及入冬後強制作為，阻止病毒隨意散播。

動防所所長李永文說，飼主未通報而造成疫病傳播，依「動物傳染病防治條例」可重罰100萬元罰鍰且撲殺禽隻不予補償，斃死畜禽必須依化製方式妥善處理，隨意丟棄不但污染環境還有可能將病原微生物隨手散播出去，損人不利己又違反環境保護法規。

李永文說，現在是禽流感好發季節，提醒養禽場加強禽場生物安全防範措施，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛（集運或抓雞車、飼料車、化製車等）與運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤）清潔消毒才能有效阻卻外來野生病毒感染。

李永文也表示，近年國內禽流感經過產官學各單位努力，已控制在範圍內，且維持剩1種禽流感病毒亞型H5N2，此病毒型存在台灣已久，需要產業界更全面性配合才有機會清除，而且每年候鳥渡冬，都可能將最新流行得禽流感病毒帶來台灣，或與新舊病毒重組造成危害，因此需要大家一起配合，共同維護產業生存。