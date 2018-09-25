男童公園跌破頭 中市：早期遊具耐候性差

2018-09-25 15:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蘭姓母親指控說，昨天（24日）下午，她帶著兒子到南區樹仁公園，兒子卻摔得頭破血流，原因是平台上的保護墊，因磨損退縮露出金屬支架，導致兒子跳下來摔倒，後腦杓撞破，傷口達7公分，希望市府能善盡管理責任，台中市政府建設局則說，昨天獲報隨即勘查，發現該處有早期設置的遊具，因耐候性不佳，橡膠地墊磨損露出金屬邊框，導致孩童遊玩時不慎跌倒受傷，建設局將主動協助家屬申請國賠。

這位母親於臉書爆料公社中指出，昨天下午4時10分，兒子在樹仁公園玩吊桿的運動， 平台上的保護墊因磨損退縮露出金屬的支架，導致孩子跳下來沒站穩，往後一跌把後腦杓撞破，一陣驚慌連忙壓著傷口到醫院，才知道傷口大約有7公分，頭骨可以清楚的看到，慶幸的是頭骨沒有骨折，希望市政府在公園管理上能有完善檢查和修繕機制，讓孩子可以玩的開心又安全的地方。

中市政府建設局則說，案發後，現場已拉起安全警示帶，今天進行安全補強與加強巡檢，後續也會加速塑膠遊具全面汰換，從根本解決問題，建設局強調，早期公園內多採用套裝式遊具成品，戶外橡膠地墊的耐候性並未多加考量，現在的公園遊具設計已不使用這類套裝遊具，市府除持全面檢查及補強，也同步編列預算逐批汰換塑膠遊具為更安全、更具啟發性的感官遊具設施。

對於受傷孩童，建設局強調「相當不捨」，將持續追蹤並關懷傷勢，並協助家屬申請國家賠償事宜，此事也凸顯必須全面汰換塑膠遊具的必要性和急迫性，建設局會加速汰換作業。