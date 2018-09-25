334年來首次！台南孔廟清代御匾 揪你近距離欣賞

334年來第1次，台南孔廟8面清代御匾近距離展出。（記者劉婉君攝）

2018-09-25 14:35

［記者劉婉君／台南報導］孔子又被尊稱為「萬世師表」，您知道這個稱號來自清康熙皇帝的御筆賜書嗎？台南孔廟的8面御匾，是全球華人最完整且保存最良好的清朝歷代御匾，334年來，首度集體走出孔廟，近距離同時呈現在民眾眼前。

8面御匾原本長年高懸在台南孔廟大成殿上，今年配合孔廟整修，首度卸下進行調查研究，29日起並將第1次舉辦特展，今天8面御匾已同時在鄭成功文物館的展場內就定位，預計展出1年。

八面御匾分別為康熙的「萬世師表」、雍正的「生民未有」、乾隆的「與天地參」、嘉慶的「聖集大成」、道光的「聖協時中」、咸豐的「德齊幬載」、同治的「聖神天縱」以及光緒的「斯文在茲」，其中最有看頭的為康熙的「萬世師表」，年代最早、體積也最大，長約4.78公尺，立起則有1.73公尺高。

文化局指出，清朝皇帝自康熙開始賜匾給孔廟，1684年（清康熙23年），康熙親臨曲阜孔廟祭祀，御書「萬世師表」，御匾並送各地孔子廟，康熙原稿則存於國立故宮博物院典藏。

特展期間，民眾可近距離觀賞匾額藝術之美，也可以清楚端詳皇帝印璽，從康熙漢滿文並列的廣運之寶，到雍、乾以降的御筆之寶，小篆雕刻都有很高的藝術價值。