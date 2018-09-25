宜蘭國際綠色影展登場 27部電影免費看

宜蘭國際綠色影展9月28日至10月7日登場，選入27部國內外劇情、紀錄長片，免費於活動期間播映。（記者張議晨攝）

2018-09-25 13:32

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣國際綠色影展9月28日至10月7日登場，本屆以「住海邊」為主題，影展十天內，選入27部國內外電影、紀錄片，其中九部則為首次在台灣播映，盼用影像、聲音，喚起觀眾環境意識。

綠色影展規劃「住海邊」、「台灣觀點」、「國際視野」、「生態危機」、「小綠芽樂園」、「焦點導演」等6大單元；開幕片則為台籍導演崔永徽的首部劇情長片「只有大海知道」。

崔永徽是台北人，用六年時間籌拍該部長片，描述蘭嶼一名思念父親的達悟族男孩，透過勤練舞藝、登台演出，找尋見到父親的方法。

崔永徽說，她曾去過蘭嶼旅遊，愛上當地的人文、風景，才著手籌拍該部長片，畔用影像反映當地的文化現況，凸顯原住民生存等議題。

第10屆綠色影展選入國內外廿七部劇情、紀錄長片，選片人林承翰說，除「只有大海知道」外，閉幕影片「浪費食物的故事」則是由已故名廚安東尼波登監製，紀錄全球減少食物浪費的做法，探討廿一世紀的剩食難題。

「住海邊」在台灣給人管很多的意思；台灣雖然四面環海，但仍有許多值得關注的環境議題，27部選片不僅局限於海洋，還包含剩食、文化，甚至選入日本特攝片「哥吉拉」，討論核災變事故。

綠色影展為期十天，分別在羅東文化工場、羅東高中演藝廳、宜蘭人故事館等三處播映，有室外場也有室內場；另影展結束後，10月22日至11月2日，則會下鄉巡迴下鄉巡迴展映。