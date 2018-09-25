弘文中學「走讀．生活．創遊趣」 獲教學卓越銀質獎

2018-09-25 13:44

〔記者歐素美／台中報導〕弘文中學結合國文、地理、歷史及資訊4科共5名老師，打造「走讀．生活．創遊趣」多元選修課程，學生戶外走讀，不僅認識鄉里周遭景色及人文歷史，還透過繪圖或寫上文句，製成明信片或圖文誌，學生黃薏軒說，「真的是很特別的紀念」，還將自製的明信片送老師常成教師節禮物；這項課程設計，並在全國249個教學團隊中脫穎而出，榮獲教學卓越銀質獎。

一般走讀課程多由單一學科帶領，走完、寫完心得便結束課程，弘文高中的「走讀．生活．創遊趣」，則以旅行概念為發想、走入生活，課程由國文、歷史、地理、資訊等跨領域教師群及社區專家帶領走讀，並結合文本閱讀、融合學科知識，讓學生拍下自己喜歡的照片，寫下自己喜歡的文字，關懷這塊土地上的人、事、物，瞭解這塊土地上的地貌景觀、人文風景，也進一步覺察自己與世界的關係，最後再利用資訊教學，讓學生創造出屬於自己的明信片、圖文誌作品集、紀錄短片、創遊APP。

高二黃薏軒說，走讀潭子聚興山，讓她發現生活中的美，才知原來地理、歷史跟文學可以那麼靠近生活，永遠忘不了與老師及同學一起登頂的感動； 許嘉宇則說，多元選修課程學因跨領域，可以學到課堂上學不到的，尤其是遊記，看別人寫的文章很容易，要將自己的感覺寫出來真的不簡單。

弘文高中國文科教師陳唎㖿說，學科與生活是緊密結合的，透過五官真切的感受、學習，是不會忘記的。她發現原本怯弱的學生，在課程後開始懂得分享；不喜歡運動的孩子，開始登山健行。

弘文中學校長張輝政說，「走讀．生活．創遊趣」落實了108課綱，自發、互動、共好的理念，讓學生知道知識是彼此連結、貼近生活的，而且是需要自己主動觀察、學習、探索。校方希望透過教師團隊的帶領培養學生的觀察力、資訊力、感受力、創造力、分享力，成就「弘文人品味SENSE超能力」。

尤其教師帶領學生走出教室，讓學生在生活情境中探索在地文化，透過社會參與思考自身文化，運用自主行動與世界連結，用多元的方式與世界溝通互動，能夠讓學習的情境不斷遷移，成為一個終身學習者。