原住民族MATA獎 東華大學學生作品奪桂冠

2018-09-25 13:12

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部第5屆「MATA獎—107年大專校院學生原住民族文化特色數位影音競賽」今辦頒獎典禮，國立東華大學分別拿下紀錄片類和非紀錄片類的首獎MATA獎。

紀錄片類MATA獎是國立東華大學施延駿、謝至軒、林淑珍、蔡宜庭、張佳慧、楊清智等的作品《血染太魯閣》，影片從太魯閣抗日事件建構出原住民族的史觀，透過訪談，與日本文獻對話，凸顯外來殖民者以單一觀點詮釋原住民族歷史的謬誤，還原太魯閣事件的真相，也間接印證原住民族口述歷史的要義。評審團肯定此片敘述的議題深刻，考察詳實用心，發人深省，且拍攝與後製技術相當傑出，融入漫畫圖像，豐富敘事語言，整體結構堪稱完美，獲得獎金10萬元。

紀錄片類銀獎是國立台灣師範大學學生陳曉雯和台北醫學大學學生顏麥尚的作品《Ma’orip 飛魚季節》；銅獎由國立中正大學田瑀、宋映萱、李宣萱、劉伊翎、高偲僑等學生的作品《上山走走 Biavovei》獲得。

非紀錄片類MATA獎，由國立東華大學劉培琳、羅世民、盧宣雅、吳妍霖、陳俊傑、陳皓鈞、楊礎優、林青穎等學生的作品《海‧子 Micelemay》勝出，描述一名從小生長在都市的阿美族青年，因為經常夢見過世的外公而回鄉找尋答案，卻被族人嘲笑不懂下海捕魚，為此，他求助族人教導他技法，最終才恍然領悟，原來是親人轉為靈體來教導他領略大海的神秘，以及傳統的捕魚技能。評審團肯定該片刻劃一名原住民族青年的覺醒，真切表達原住民族的文化認同與部落傳承應及時，劇情流暢富有層次，奪得非紀錄片最高獎金10萬元。

非紀錄片銀獎由國立台灣藝術大學學生林哲仲的作品《南澳味》獲獎，銅獎則由銘傳大學吳凡亦、李柏澔、義守大學李羽彤、玄奘大學張宇揚、楊瑛琦、周智敏、李瑩瑩、周均庭等跨校合力完成的作品《守護者的步伐 神木 雲端 瓦蛋》獲獎。

教育部政次范巽綠表示，在高雄擔任市政顧問及教育局長期間，感受到原住民族群結合傳統，走出新的道路，在她的世代，當時是稱呼平地山胞和山地山胞，她覺得平地山胞的稱謂滑稽可笑，一路走到現在，MATA代表祖靈的眼睛，也代表原住民族新世代走向世界，思考民族再生的未來，是非常深刻的獎項，經資格審、初審及決審等嚴謹程序，評選出14件優秀的入圍作品，共有65位學生獲獎。

教育部綜規司司長黃雯玲表示，競賽活動報名參賽作品共40件，項目分為紀錄片類及非紀錄片類，最高可獲得獎金10萬元，競賽總獎金40萬元。今年參賽作品競爭激烈，學生們發揮影片敘事的藝術性與社會意義，將過去偏重祭典的熱鬧表象，轉變為原住民族史觀、部落文化精神內涵與傳承的探究，為原住民族影像發展注入新的生命力。

教育部也舉辦6場巡迴影展，從10月16日起，於府中15、國立東華大學、逢甲大學、大仁科技大學等展點，播放得獎影片，並邀請得獎者與指導老師分享拍片心得，官網，或FB粉絲專頁。