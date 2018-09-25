中興新村美食名店「梅園」歇業 掛牌「本日公休」老饕仍不死心

2018-09-25 13:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村美食名店「梅園餡餅粥」，歷經頂讓、么兒來接、還是頂讓3天3變化，今天掛出「本日公休」牌子，中午仍有顧客不死心來碰運氣，也有人記錯最後營業日，以為今天仍營業，看到大門深鎖才失望而回。據透露，業者林茂青對這家店感情很深，若確定家人不肯接手，或無人來頂店的情況下，有專業店長來管理。

「怎麼沒開？不是說營業到今天？」，「梅園」今天中午11點過後，陸續有汽機車停在店門口，有人不知「頂讓」訊息，有人則記錯最後營業時間，還有人則不死心想碰碰運氣，看大門深鎖，門口掛上「本日公休」牌子，還抱著希望問「本日公休？那明天會營業嗎？」，由於「梅園」原本就是週一、二公休，因此有民眾認為，週三才能確認是否真的先停業。。

「梅園」今天中午店內的電扇和日光燈開著，有業者的親友在門口打電話聯絡業者，其中1人說，精省前「梅園」也曾有大排長龍的盛況，未來會怎麼做大概還未確定。

據透露，86歲的林姓老闆，決定頂讓「梅園」前，有一半時間住在南部，他一直希望若家人不接手，也無人來頂店，能有專業店長來管理。

中興新村在921大地震前，其實還有1家賣餡餅等麵食的「北館」，其餡餅等麵食和小菜，當時生意極好，但是大地震震垮建物，該店也走入歷史，至今還有不少人懷念，因此這次「梅園」要頂讓，顧客才會擔心從此吃不到中興新村的眷村小吃。但是也有老顧客希望不管誰來接，口味都不要「走鐘」，才能留住老顧客的心。