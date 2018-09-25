產學齊呼政府育才 高志明強調民間非賊應多合作

台灣學用落差爭議陰影難解，學界、業界各有立場，黃昆輝教授教育基金會今舉辦論壇，產學雙邊交鋒，但都疾呼政府應全面檢討人才培育，莫讓人才無用。（記者吳柏軒攝）

2018-09-25 13:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣學用落差爭議陰影難解，學界、業界各有立場，黃昆輝教授教育基金會今舉辦論壇，產學雙邊交鋒，但都疾呼政府應全面檢討人才培育，莫讓人才無用，如義美公司老總高志明就呼籲，學界與產業合作，不應把民間當賊，很多時候民間技術比學界還豐富，應作合才能雙邊進步。

前台聯黨主席黃昆輝表示，各界對產學落差抱怨許多，專家認為，問題是欠缺人力規劃、缺乏產學合作，但是教育界沒有培養人才？或是企業界不會善用人才？為了找出問題癥結，舉辦焦點座談，更預計10月聯合台灣大學、台灣師範大學、中正大學、暨南國際大學、東華大學等，舉辦國際研討會，邀美、韓、日、星等國學者，暢談教育與經濟如何緊密結合，使教育政策促進經濟成長。

今座談會中，總統府資政陳博志認為，台灣土地狹小、資源不多，更舉日本明治維新、瑞士強國環伺等案例，點出人才培育重要；但台灣過去幾年，年輕人低薪、失業率高，經濟成長緩慢，產業喊5缺批青年與教育界，但青年反罵「慣老闆」，認為其實產學乃至政府都各方都要改進。

陳博志舉例，如果只有豬肉跟麵粉，大廚師可做出頂級小籠包、不能幹的廚師只會做陽春麵，還嫌豬肉太多、麵粉太少，認為人才不可能全部符合企業需求；但政府施政也須注意，如引進僑生留才、7年後給身分證，就沒細看企業需求，引入僑生恐只是來搶工作，更讓私校從賣文憑，再淪為賣身分證。

義美公司總經理高志明則認為，談企業用才，可另外討論「政府有無善用人才」，舉自身為例，曾跟台灣研究機構談合作，但受到束縛，舉瑞典為例，國外不論企業或學術機構，只要繳稅就承認是公民，可留下利益，更認為民間技術經驗豐富，學研機構與民間合作，不要把民眾當「賊」，以為都是要偷專利，事實上雙邊合作更可進步。

前經濟日報總編輯盧世祥觀察，學界培育人才，師資相當重要，曾碰過新聞科系的老師完全沒有實務經驗，卻教新聞寫作，也質疑現今是人工智慧時代，教科書及師資是否滿足未來需求？更希望學校培養跨域、解決問題等技能，企業則需幫員工受訓、持續精進。

台師大教授范世平則批，過去廣設大學，家長、學生、民意代表、業者及政府都叫好，但多贏局面如今成多輸，社會風潮常崇拜誰就開什麼科系，如崇拜陳水扁就開法律系、崇拜阿基師就開餐飲系，如今表演藝術系激增，政府就該出手干預，別讓私校等為了招生，導致人才供需失衡，做好宏觀調控。

前高苑科技大學校長曾燦燈也批，後段私校廣設餐飲、觀光、廚藝等科系，過去6年這類學生增加最多，只是因為容易招生，但導致人才問題，應學新加坡建國時，就以人才為首要議題，制定相關方針施行；對科大則希望，擺脫理論派，以技術、教學做升等指標，學歷文憑遭胡亂重要。