又傳虐童？ 單親媽泣訴小女兒昏迷、大兒子遭安置

張小姐今天早上在同居男友陪伴下，共同在陳明義服務處召開記者會。泣訴女兒疑似遭保母施虐，期間又見不到被安置的兒女。（記者陳心瑜翻攝）

2018-09-25 13:02

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市五股區27歲張姓單親媽媽9月17日時因為工作繁忙，將2歲小女兒托給郭姓保母照顧，未料保母19日深夜來電，表示女童發高燒掛急診，後來醫院通知女兒陷入昏迷，且身上多處瘀青、傷痕，張小姐質疑保母虐童還說謊，今天早上由新北市議員陳明義陪同召開記者會，泣訴中秋期間看不到被社工安置的兒女，也希望不要再發生下一個兒虐案件。

張小姐今天早上在同居男友陪伴下，共同在陳明義服務處召開記者會，表示自己因為工作繁忙，2年多來將3歲、2歲的小兄妹托育在熟識的保母家，上週將孩子託給保母後，卻傳出2歲小女兒在加護病房生死未卜，3歲大兒子也同時被社會局安置，中秋連假期間連絡不到社工、看不到孩子，令她焦急又心碎。

陳明義則表示，近日虐童案頻傳，虐童不是個案，保護兒童也不應該有假期。事情經過中秋連假，媽媽想要探視加護病房的孩子，竟因為社工休假而無法處理，媽媽前來請他幫忙，希望將平安符和衣服帶進加護病房放在孩子身旁，讓佛祖保佑寶貝女兒，令人鼻酸。

新北市政府社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺澄清，在兒童緊急安置期間，不分平假日，家長可以連繫個案社工探望孩子，家長應該是聯繫到醫院的社工。更表示期間社工19日、20日兩度帶著大兒子約媽媽在派出所和醫院面談，媽媽卻兩度放社工鴿子、手機關機，今天早上已由社工帶著媽媽到醫院探視小女兒。

許芝綺表示，2歲女童傷勢究竟是誰造成，由司法機關啟動調查，但考量女童的3歲哥哥有體型瘦弱、肚子腫大等情形，手臂甚至有凹陷，先予以保護安置。

至於媽媽擔心疑似施虐的保母持續收托其他幼兒，社會局兒童托育科長林秀穗表示，郭姓保母領有合格證照，有近10年托育經驗，案發後均有回報系統，並配合檢警調查，評估沒有停業必要。