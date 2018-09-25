中市新增后里貓仔坑、和平德芙蘭及大雪山等3處休閒農業區

和平區大雪山休閒農業區裡的森林小鹿。（農業局提供）

2018-09-25 12:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局輔導后里區農會與和平區農會向中央申請劃設休閒農業區，近日獲農委會公告同意劃定后里區貓仔坑、和平區德芙蘭及大雪山休閒農業區，3處休閒農業區積合計近930公頃，各具自然及人文特色，加上山海屯原有8處休閒農業區，將形成特色農遊軸帶，並帶動區域產業發展。

農業局表示，后里區貓仔坑休閒農業區面積359.98公頃，鄰近台中花博后里園區，因曾是保育類動物石虎聚集地而聞名，故有「貓仔坑」之稱。以水梨、柑橘、柿子為主要作物，當地居民與大學學生利用過去多直接焚燒處理的廢棄梨梗，發想出「梨梗筆」，兼顧自然環保和經濟效益，民眾可前往體驗採果樂趣及DIY梨梗筆，附近也有鳳凰山及觀音山步道及假日農夫市集等順遊景點。

和平區德芙蘭休閒農業區面積394.36公頃，為泰雅族原住民聚落，主要農作包括五葉松、甜柿及梨，並保有豐富的自然林相，是許多生態觀察、攝影者愛好的去處，區內也有蝴蝶谷瀑布、裡冷林道、八仙山檜木屋群等特色景點，展現豐富的自然景觀與原住民傳統文化。

同在和平區的大雪山休閒農業區，面積廣達535.1公頃，海拔從400至1500公尺落差變化大，造就區內特殊的山川地景，豐富的自然生態和亮麗的風景讓此地成為著名的景點，每年的賞螢季、冬筍季都吸引眾多遊客前來體驗竹藝DIY、大啖鮮果，享受坐看日升雲起的快意生活。

農業局表示，台中市近年來致力發展休閒農業，積極推動農業產業六級化，以增加農產品附加價值，並帶動區域產業發展，今年成功新增3處休閒農業區，台中共有11處休閒農業區串聯成為特色農遊軸帶，尤其台中花博即將於11月盛大登場，歡迎各地遊客前來台中參與花博盛會，同時順遊台中各處的休閒農業區，體驗自然山水美景與各項農事文化活動。

和平區德芙蘭休閒農業區生態步道風景。（農業局提供）

后里貓仔坑觀音山步道。（農業局提供）