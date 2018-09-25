台南．旅遊書發行 體驗大台南獨特魅力

【台南．旅遊使用書】發行，南市觀光旅遊局表示，精選介紹37個行政區特色景點，專題式跨區特搜網羅相同主題景點，便利遊客一探感興趣的主題路線。（記者王涵平攝）

2018-09-25 12:46

〔記者王涵平／台南報導〕【台南．旅遊使用書】發行，南市觀光旅遊局表示，精選介紹37個行政區特色景點，專題式跨區特搜網羅相同主題景點，便利遊客一探感興趣的主題路線。

南市觀旅局表示，台南是台灣歷史文化的起點，懷舊的古城風華處處是歷史的縮影、富饒的農鄉盛產出甜美豐碩的蔬果、再加上多樣的地景與生態環境，豐富大台南地區旅遊的樂趣。

「台南．旅遊使用書」首先將大台南區分為12大區旅遊資訊導覽，再精選出37個行政區特色景點，遊客可以用了解各區基本特色的概念先認識台南。

台南．旅遊使用書同步整合台南轄區內的西拉雅、雲嘉南濱海及台江等3大國家風景區旅遊重點資訊，將所有生態景觀盡收眼底；同時更特別收錄大台南年度民俗節慶及大型活動、住宿、伴手禮、美食小吃等眾多旅遊資訊，提供遊客規劃台南行程內容，讓遊客到台南能食住遊購行一次搞定。

觀旅局將送出10本使用書，民眾10月1日17時前上台南旅遊FB粉絲團，並於活動貼文下方留言TAG朋友：台南好好玩，我要跟○○○到台南旅遊，即有機會獲得1本本。

「台南．旅遊使用書」即日起於五南文化廣場及國家書店販賣，民眾也可至「台南旅遊網」下載網路閱讀版；更多資訊請上「台南旅遊網」查詢。