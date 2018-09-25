刷敬老愛心卡搭小黃 中市首日搭乘情形順利

2018-09-25 12:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市敬老愛心卡今日起可搭乘計程車，合作車隊向台中市政府交通局回報，長輩大多搭計程車看診、到市場採買，平均刷卡金額250元，整體搭乘情形相當順利。交通局表示，後續將加強宣傳，也歡迎長輩利用1999詢問相關細節。

台中市敬老愛心卡繼可搭公車、國道客運、折抵看診費用外，今日凌晨零點起再加碼可搭計程車，第一階段由台灣大車隊已完成刷卡設備建置的1500輛計程車提供服務，後續車輛會持續擴增，也會陸續有其他車隊加入服務。

今日上午，台灣大車隊客服專線55688開始接到長輩電話預約以敬老愛心卡優惠點數搭乘計程車，雙方約定好上車時間、地點並確認無誤後，即完成預約程序。

交通局長王義川表示，新政策上路前，市府已進行一波宣傳，希望讓長輩了解這項好康，也多使用敬老愛心卡每個月的1000點數（原住民1500點）。今日與台灣大車隊保持密切聯繫，發現使用新措施的長輩多數是去看診，也有到市場採買民生物品，符合市府預期的使用狀況，平均刷卡金額250元，整體搭乘情形相當順利。

王義川指出，今天也發現零星個案，有長輩卡片餘額不足卻誤以為足夠，經過司機委婉說明後，長輩多能接受。後市府會持續加強宣傳，也歡迎長輩利用1999詢問相關細節。

他也提醒持卡人，目前敬老愛心卡搭乘計程車措施須打電話55688預約，為確保權益，請勿在路邊攔車，以免發生尚未建置設備計程車無法刷卡的情形；搭乘時，若車資超過卡片餘額點數，差額只要付現金即可。