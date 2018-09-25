台大吳瑞北撤假處分 另提行政訴訟要求重啟遴選

台大電機系教授吳瑞北是這次台大校長遴選候選人，認為這次遴選爭議影響權益，將提行政訴訟，要求教育部跟台大重組遴委會，讓台大校長案早日落幕。（資料照）

2018-09-25 11:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選爭議超過9個月，因遴選程序被教育部認定有重大瑕疵，要求重啟，但台大不從而提出訴願，雙方陷入僵局，面對此情景，校長候選人之一、電機系教授吳瑞北也將提出行政訴訟，要求教育部及台大「重啟遴選」，盼透過司法來解決。

台大今年1月選出財金系教授管中閔為下任校長，但遴選涉及資訊揭露、利益迴避等重大瑕疵，教育部經調查後5月公文下令台大重啟，但台大不從並提訴願，教長葉俊榮9月12日再提重啟，但要台大回到1月的會議的狀態，不用從頭來過，但台大至今仍未正式回應是否聽從，雙方仍陷僵局，行政救濟手段仍在進行，而法界評估，訴願加上未來行政訴訟，台大跟教育部恐拖上二到三年。

而台大電機系教授吳瑞北以候選人身分參與這次校長遴選，認為日前台大遴選程序瑕疵有損個人權益，先在8月初提出假處分要定暫時狀態，避免台大與教部直接聘管，原先預計今日開庭，但吳在今上午發布聲明，認為教部再度公文要求重啟，聘管的危機已解，將撤銷假處分告訴。

但吳瑞北卻指出，台大遴選程序中，被推薦人（校長候選人）的資格審查，應該從頭來過，包含中間要經過3次投票：遴委會第1次票選、校務會議推薦投票、遴委會第2階段票選等，都應該從頭來過。

吳瑞北也認為，遴委會在8月2日曾發聲明，但沒有開會，卻再次聲明遴選過程沒有明顯重大瑕疵，使各界嘩然，台大多個學生團體也紛紛挺聲不接受，一致主張「重組遴選委員會」、「重啟遴選程序」等，對此也跟自己立場接近。

但吳瑞北批，葉俊榮要求台大回到1月的遴選狀態，與法不符、違背邏輯原則，導致學生、遴委會都不領情，決定今天委請律師團向法院提請行政訴訟，請求教育部及台大應該重組遴委會，重新辦理校長遴選。盼能透過司法程序加速此案進度，讓台大校長案早日平和落幕，校園回歸平靜的教學研究環境。

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