為「灣生」找到出生地 中市府服務中心貼心服務

2018-09-25 11:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府在新市政大樓及陽明大樓設置兩大服務中心，除提供市民多元服務外，也協助外籍人士解決問題，包括幫助日籍「灣生」找到二戰前在台出生地、協助英國人士解決在台結婚登記、僑居留證展期事宜等，讓外籍人士感到好貼心。

研考會表示，日前有一位1945年在台中市出生的日籍人士「灣生」西村，到市府服務中心以日語表示想找尋自己出生的地方。年過七旬的西村說，他出生於二戰前的台灣，當時住在一個叫「壽町」的地方，二戰結束後，他被倉促遣送回日本，直到現在才來到台灣，很想看看當時出生的地方。

經過服務中心人員一番查詢後，發現日治時代的「壽町」，光復後改為「西區福壽里」，2002年再整併為「西區民生里」。在服務中心協助下，西村順利找到出生地，重溫童年記憶。

還有一位英國籍女士詢問在台登記結婚應準備的文件及證明，經櫃台人員洽詢西屯區戶政事務所後，告知除了護照，另需檢附中英版本的駐外單位驗證單身證明；而她的僑居留證展期事宜，服務中心也在查詢後給予詳細說明。

研考會主委柳嘉峰表示，市府2處服務中心為面對民眾的第一線據點，諮詢服務櫃台成為外籍人士洽公的Information Counter。秉持「您的小事，是我的大事」的精神，用心服務洽公民眾，期待無論國籍或語言不同，都能讓民眾感受市府服務的溫度。

另外，研考會指出，2018台中世界花卉博覽會即將於11月3日展開，預料將有許多外籍人士前來台中市，市府服務中心將結合英、日語志工，也搭配內政部的外國民眾在台生活諮詢服務免費專線0800-024-111，提供貼心服務，希望讓外國朋友對台中留下好印象。