「親子come bike 瘋玩竹縣」歡迎樂「踩」關西新埔田園

2018-09-25 10:50

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣拚秋季觀光，將在11月18日舉辦「親子come bike瘋玩竹縣」活動，替平日就愛踩踏自行車運動的同好，或想體驗親子一同踩踩樂、給家中3～6歲幼童體驗騎乘樂趣的家庭，分別準備了「暢遊竹縣健騎趣」、與「親子樂活遊」2個單車旅遊相關活動。

前者要號召1500名「勇咖」參加，大隊人馬將從位於浪漫台3線的國立關西高中出發，先沿著竹16線的「關新田園自行車道」踩踏前進新埔後，再隨118號縣道折返關西高中，全程共約28公里。

沿途除可參觀新開的「小熊博物館」，也會經過東安古橋、關西老街等關西古蹟「大客廳區」，感受一下關西的歷史風華。

從關西老街而後將「踏」上田野風光多一些的竹16線，這裡車子較少，林相天然，沿途就是水田中農舍的倒影、田埂上的白鷺鷥、翻土中的農民、或路旁檳榔樹，都可以是沈澱心靈的美景。

進入到新埔老街，除了吃粄條，3街6巷內的壁畫也很有故事，腳力好的還可以考慮攀爬一下1小時就可以走完的日本公園，或進入新埔鎮公所1樓的遊客中心，瞬間在新埔全鎮「移動」遊走透透。

想參觀仙草加工廠、柿餅工廠的人，在回程的118號縣道旁就可與之相逢。

「親子樂活遊」則限額300人參加，這是專門針對3～6歲小朋友打造的push bike活動，期間並安排有柿染和繪圖DIY體驗，全程都在關西高中的體育館內進行。

「親子come bike瘋玩竹縣」即日起到10月15日為止，透過網址就可報名，不論大人小孩，參加者每人報名費300元，除了28公里組有皮皮獅造型完騎獎牌，活動現場也有抽獎，獎品最受矚目的就是1萬元百貨禮券、BETO自行車訓練台等。