嘻哈街舞學台語 奪創意推廣本土語言競賽特優獎

教育部長葉俊榮25日出席教育部推動本土語言方案規劃競賽活動頒獎典禮，親自頒發獎座、獎狀與獎金給獲獎團體，並一同合影留念。（記者張嘉明攝）

2018-09-25 09:32

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天頒發「推動本土語言方案規劃競賽活動」，教育部長葉俊榮致詞時表示，推動本土語言要有創意，因此教育部廣邀社會各界參與，提出非常多的構想方案，結合桌遊、飲食、祖孫三代親情、文化藝術等各種面向，展現台灣文化的豐富內涵。台灣母語聯盟以「阮兜講台語」台語家庭系列奪桂冠，鐵四帝文化藝術創意團隊則以跳街舞學台語獲特優獎。

鐵四帝文化藝術創意團隊成員都是街舞老師，共有20名老師，以時下年輕人喜愛的嘻哈街舞創作融入經典台語歌曲，透過網路平台推廣，引領本土語言學習新風潮，評審肯定其充滿創意力及吸引力。發言人阿邦老師受訪表示，團隊在製作街舞微電影時用的音樂就是台語繞舌歌曲，團隊本來就是在推廣台灣文化，本土語言是台灣文化一部分，這次能奪得特優獎非常開心，希望未來政府多舉辦類似活動。

教育部終身教育司長黃月麗說明，教育部為推動本土語言教育，改善本土語言發展環境，務實推展本土語言，首次辦理「教育部推動本土語言方案規劃競賽活動」，藉此活動喚醒民眾體認本土語言的重要性，重視台灣本土語言，積極落實本土語言生活化，進而達到促進各族群間彼此尊重、包容與互相欣賞的目的，首屆共有20隊參賽隊伍獲獎，總獎金66萬元。

「指定題目組」特優獎係由台灣母語聯盟以「阮兜講台語」台語家庭系列獲獎，該方案以台語家庭認證、阮兜講台語影音回傳、「教育部閩南語常用詞辭典」詞彙回傳等活動運用社群網站方式，讓家庭共同參與本土語言推廣活動及分享親子學習本土語言成果，評審肯定其充分發揮指定題目組以應用結合多元媒體提高本土語言於日常生活的使用度，使本土語言生活化與教育部以家庭教育推行本土語言政策相符。

擔任此次評審的知名導演盧建彰表示，各作品充滿創意精神，提出具生活化的實踐方法，並且在各個細節多有巧思，除了具參考價值外，同時也讓人感受到許多人對本土語言的在意，他更認為可從中思考台灣未來在本土語言的推廣上仍有空間發揮，並可以尋求各種資源參與。

得獎方案名單公布於教育部網站電子布告欄。

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