強颱潭美開始原地打轉！直接侵台機率低 週五、六最接近

強颱潭美開始在原地打轉，預計週四以後才會有明確移動方向。（中央氣象局）

2018-09-25 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風「潭美」進入導引氣流微弱區域後開始原地打轉，預計將附近海域徘徊至週四（27日），才有明確的移動方向，各國氣象單位紛紛預測潭美將在琉球南方海域北轉，直接登陸台灣機率低，仍不排除發布海警，甚至暴風圈掃過台灣的可能性。

根據最新氣象資料顯示，今年第24號颱風潭美昨（24日）下午發展為強烈颱風後，是近4個颱風中第3個強颱（燕子、山竹），其威力持續攀升，目前中心氣壓915百帕，目前中心位置在北緯19.6度、東經128.8度，也就是在鵝鑾鼻東南東方約1050公里的海面上，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里，目前緩慢向西北西飄移。

天氣風險公司指出，強度達巔峰的潭美颱風已經開始原地打轉，將耗盡附近海域能提供的熱含量後，開始逐漸減弱，各國氣象模擬預測對於潭美的路徑預測從「天女散花」開始收斂，在飄至琉球南方海域後，轉往東北朝日本方向移動，「直接侵襲台灣機會偏低」。

強颱潭美28、29日最接近台灣，雖然直接登陸台灣機率低，但外圍環流還是會為台灣帶來降雨，若北轉角度不大，暴風圈仍有機會觸陸，由於潭美在東部外海，為北部、東部及恆春半島沿海帶來長浪，氣象局已於今早發布長浪即時訊息，上午7點台東及蘭嶼已觀測到浪高2至3公尺的長浪，未來一週北部、東部及恆春半島不宜海邊活動。

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