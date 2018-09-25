強颱潭美路徑變數大 吳德榮：台灣東側北轉機率高

強颱潭美北轉的時間點影響其侵台機率。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-25 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕強颱「潭美」今凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方910公里海面上，由於太平洋高壓先減弱後又增強，導致其未來移動路徑不確定性很大，氣象專家吳德榮表示，目前各國模擬結果中，潭美在台灣東側北轉的機率最高，但由於不確定性仍大，呼籲民眾持續關注相關訊息。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今明（25、26日）受太平洋高壓減弱影響，導引氣流變慢，潭美颱風移動速度減慢，將朝偏西北轉北方向移動；但週四、五（27、28日）太平洋高壓又增強，引導氣流再度轉回東南風，潭美將朝西北方向前進，並略加速行進。

吳德榮進一步表示，強颱潭美在移動過程中經歷多次環流變化，導致其路徑不確定性上升，包括我國氣象局在內的眾多氣象觀測單位均擴大路徑預測範圍，目前仍有登陸台灣的機率。他說，以機率而言，潭美颱風最有可能從台灣東側北轉而不登陸台灣，不過各國氣象單位發布「路徑潛勢預測圖」的不確定性範圍仍包含台灣，仍應提高警覺。

吳德榮說，今明2日北部、東北部雲量多，有局部降雨，其他地區則為午後局部陣雨或雷雨的天氣型態，週五、六（28、29日）受強颱潭美外圍影響，北部、東北部雨量轉大，沿海地區則易有長浪出現。