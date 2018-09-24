中秋抗議遷建垃圾轉運站 居民指市府稱柯趕選舉前剪綵

北市松友里民在中秋夜集結抗議北市府「先斬後奏」，將嘉興街垃圾轉運站，悄悄遷往北市府婦幼警察隊附近、原為公園處苗圃的腹地。（記者周彥妤攝）

2018-09-24 22:56

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是中秋團圓日，但台北市信義區松友里民晚間集結抗議市府「先斬後奏」，將嘉興街垃圾轉運站，悄悄遷往北市府婦幼警察隊附近、原為公園處苗圃的腹地，因垃圾臭味熏天；里長更直指，環保局官員稱是市長柯文哲為在選前交出嘉興街三興段公宅的「剪綵成績單」，才出此下策。對此，環保局表示，市府毋須暗渡陳倉，一切均照規矩行事。

由嘉興街遷出的信義區垃圾轉運站，原址市府規畫興建三興段公宅，新址則位於信義路與松德路交叉口，鄰近象山捷運站，地處北市府婦幼警察隊旁，距離台北101約900公尺。

松友里長張海秋表示，三週前議員秦慧珠召開的協調會上，市府還允諾暫緩實施，不料近日開始發現環保局人員、車輛進駐，就此開始運作，完全未徵得當地居民同意。

張海秋提到，柯文哲有意在嘉興街環保局垃圾轉運站興建公宅，「當時協調會上，環保局的官員更說，是為了要讓市長順利趕在選舉前剪綵」。

現場抗議的居民告訴記者，市府沒有與社區溝通，明明承諾先暫緩，10多天前卻突然在原為花圃的腹地設置垃圾轉運站，「偷偷進來，我們都不知道」，隨後垃圾臭味經日曬後，發出陣陣惡臭，生活品質大打折扣，直到耳聞居民抗議風聲後，趕緊清洗現場，今天才會沒味道。

環保局副局長盧世昌則表示，考慮當地居民人少，市府才將垃圾轉運站遷至該地；對於居民指曾允諾暫緩實施，盧則說，「沒有得到暫緩實施的訊息，而是還是有實施設置的必要。」他強調，市府做的是公務事，無須偷偷摸摸。

盧世昌說，清潔隊運收信義區內的資源回收物（包括廚餘）、大型廢棄物後，到該地整理後，從小車轉至大車，再送到資源回收廠，純粹是「轉運」，不是居民想像的「限時垃圾收受站」，環局並未堆置垃圾，且每天清洗場地3次，都有專人管理，幾乎沒有異味傳出，「如果真的異味重成這樣，怎麼可能趕在一天就清除？」

北市松友里民在中秋夜集結抗議北市府「先斬後奏」，將嘉興街垃圾轉運站，悄悄遷往北市府婦幼警察隊附近、原為公園處苗圃的腹地。（記者周彥妤攝）

北市松友里民在中秋夜集結抗議北市府「先斬後奏」，將嘉興街垃圾轉運站，悄悄遷往北市府婦幼警察隊附近、原為公園處苗圃的腹地。（記者周彥妤攝）

北市松友里民在中秋夜集結抗議北市府「先斬後奏」，將嘉興街垃圾轉運站，悄悄遷往北市府婦幼警察隊附近、原為公園處苗圃的腹地。（記者周彥妤攝）