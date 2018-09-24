網友PO照酸中秋連假墾丁成「空城」 業者批是誤導

網友23日晚間在臉書PO出墾丁北端路口所拍影像，酸說第一次看到連假沒有過往人潮的墾丁。（圖擷取自臉書《爆廢公社》）

2018-09-24 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕有網友23日晚間10點半在臉書PO出3張墾丁大街南、北兩端出入口的空無一人照片，酸說墾丁人潮比以往少很多，不少網友也留言「去墾丁不如去琉球」、「墾丁現在的消費比出國旅遊高太多了」。對此有業者不滿指出，該照片應該是凌晨0時拍攝的，認為網友「有誤導之嫌」。

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出3張照片，指出「第一次看到連假沒以往人潮的墾丁」還註明「不用走到大街啊，墾丁真的人多時，看外圍停車場就知道」，讓不少網友看了留言酸說「太窮 去不起墾丁 身上沒個十萬百萬的怎麼去到那種高級場所消費呢」、「自己把商譽搞差，東西貴、cp值低，要怪誰？」、「繼續沒人，物價就會便宜了」、「先喝杯80元西瓜汁壓壓驚」、「去墾丁旅遊，不如去日本」等墾丁消費形象受損後常有的評語。

據《蘋果日報》報導，對此，一名墾丁大街的業者表示，看網友貼出的照片推測是24日凌晨零時左右，由於墾丁的名聲在網路上不好，近期週末假日大概都10點多就開始收攤，11點後幾乎都收攤完畢，但這名網友沒有拍大街、只有拍兩端出入口較無攤位區景象，他認為「有誤導之嫌」，更感嘆其他網友沒搞清楚就跟風在網路上酸言酸語，「墾丁消費形象這陣子真的不好待改善，但不該被這樣消費」。

根據警方統計，中秋連假22、23日的車流，都各有約1萬輛次的車潮往墾丁，但比例可能只有過去觀光景氣盛況的3成而已；當地墾丁派出所則指出，23日的墾丁大街還是有人潮，但已不是過去一到連假就人滿為患的盛況了。