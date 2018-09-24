「打開高雄歷史」高雄市歷史博物館今晚光雕秀迎中秋

高雄歷史博物館今晚上演一場國際級的光雕藝術秀表演。（記者張忠義攝）

2018-09-24 23:20

〔記者張忠義／高雄報導〕今晚中秋夜，高雄歷史博物館舉辦光雕藝術秀，內容結合高雄歷史發展，隨著高雄過去、現在與未來的城市發展軌跡，將數百年時光幻化為璀璨光影，訴說一段段的高雄輝煌歷史，吸引不少市民前來觀賞。

高雄，是一個文化多樣性豐富且具豐富人文底蘊的海洋城市，期待透過這次的演出，讓更多人看見高雄市的產業發展軌跡與豐富的人文特色。

這次利用最新的光雕投射科技來追尋高雄市歷史的變遷，從工業城市到繁榮的貿易城市，發展出獨特的文化，更以此為基礎表現出未來高雄的遠景。

高雄，是一個文化多樣性豐富且具豐富人文底蘊的海洋城市。（記者張忠義攝）

今晚中秋夜，高雄歷史博物館的光雕秀相當精采。（記者張忠義攝）

高雄是一個文化多樣性豐富且具豐富人文底蘊的海洋城市。（記者張忠義攝）

光雕秀將數百年時光幻化為璀璨光影，訴說一段段的高雄輝煌歷史。（記者張忠義攝）

期待透過這次的演出，讓更多人看見高雄市的產業發展軌跡與豐富的人文特色。（記者張忠義攝）

歷史博物館的光雕秀，隨著高雄過去、現在與未來的城市發展軌跡，將數百年時光幻化為璀璨光影，訴說一段段的高雄輝煌歷史。（記者張忠義攝）

歷史博物館的光雕秀是追尋高雄市歷史的變遷。（記者張忠義攝）

高雄，是一個文化多樣性豐富且具豐富人文底蘊的海洋城市，並發展出獨特的文化，表現出未來高雄的遠景。 （記者張忠義攝）