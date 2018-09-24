前進印度辦台灣高等教育展 我17所大學向印度學生招手

前進印度辦台灣高等教育展，教育部政次姚立德率我國17所大學向印度學生招手。（圖由教育部提供）

2018-09-24 23:14

〔記者林曉雲／台北報導〕前進印度辦台灣高等教育展，我國17所大學向印度學生招手！今明兩天在印度南部大城海得拉巴（Hyderabad）舉辦「2018年印度台灣高等教育展」，教育部政次姚立德率我國大學代表，向印度學生介紹我國優質的大學環境及各類獎學金計畫，歡迎印度學生來台留學，促進雙方高等教育合作交流。

「印度台灣高等教育展」邁入第8年，過去分別於孟買、班加羅爾、德里及清奈等地舉辦，今年教育展所在地海得拉巴是印度人口數排名第四大城，教育部表示，藉由歷年活動的成功經驗及好口碑，為期兩天的活動參展人數預計再創新高。

姚立德致詞時表示， 教育部執行新南向人才培育推動計畫，鼓勵雙向人才交流，在吸引更多優秀印度學生來我國就學方面，教育部自106學年持續增加印度「台灣獎學金」新生名額，107學年共提供40名，已較105學年增加18名。

另外「新南向培英專案」獎，補助我國大學擴大招收東南亞及南亞國家大學講師等菁英來台攻讀碩博士學位，107學年核定100個名額中，至少有7位印度大學講師來台就學。而「優秀外國青年來台蹲點計畫」，106學年提供超過600名印度在學生來我國35所大學短期實習的機會，未來亦將持續辦理。

駐印度代表處田中光大使致詞指出，我國政府的新南向政策與印度政府東行政策相呼應，並強調人才的雙向交流，近年來在我國政府的資助鼓勵下，有愈來愈多的印度優秀學生來台灣就學，也增進兩國的交流。

我國與印度在推動華語文教學上合作密切，教育部自100年起補助國立清華大學於印度設立台灣華語教育中心，分別與7所印度學校合作，派駐華語教師於當地開課，迄今年6月，累積修課計7128人次。教育部今年選送16名華語教師赴印度任教，印度9名大學華語教師則於今年7月組團來台研習。另107學年，我國提供印度14個華語文獎學金員額，受獎期間可為2個月暑期班、3個月至1年，鼓勵印度學生來台研習華語，共計19人受獎。

今年台印教育展邀請印度大學協會山契提會長，以及印度泰倫加納州高等教育委員會雷迪主席參加開幕式，山契提今年6月曾率領印度大學校長團來台出席台灣印度大學校長論壇，致詞時再度表達支持印度大學持續增進與我國大學的合作交流；雷迪主席則表表示，泰州高等教育委員會盼能與我方簽署合作備忘錄，以深化我國與泰州的教育合作。

依教育部統計，106年我國大專校院境外學生（含學位生及非學位生）共11萬7970人，占大專校院在學學生總人數之9.3％，來自新南向鄰近國家的在台留學和研習的學生人數超過4萬人。其中，印度留台學生人數共1532人，在新南向國家中排名第5，較前一年增加222人，成長率達16.95％。