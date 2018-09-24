中壢萬人封街烤肉飄香 今年超環保

中壢萬人烤肉大會，香氣四溢。（記者許倬勛攝）

2018-09-24 21:23

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市新都心生活文化協會連續17年結合中壢區公所周邊17處社區封街舉辦「中秋節聯歡烤肉晚會」，今年為響應環保，首度改以卡式爐烘烤，少了炭煙瀰漫，只留肉香橫溢，活動吸引萬餘人同歡，儘管雲層太厚賞不到月亮，現場依舊熱鬧滾滾，絲毫不減眾人的好心情。

協會事前申請中壢區公所旁的六和路、九和三街、九和五街等路段的路權，今天下午4點開始封閉街道，讓居民將桌椅、卡式爐、食材飲料等全搬上街，開始烤肉。

雖然天公不作美，今天因雲層太厚看不到月亮，但上萬民眾扶老攜幼上街烤肉蔚為壯觀，居民們分工擺桌、備料，今年少了生火過程，早早在下午五點許，SOGO商圈周圍開始飄出陣陣香味。

協會理事長謝岩介表示，2002年結合公所周邊社區首度舉辦萬人封街烤肉，獲廣大回響，之後每年中秋節，萬人封街烤肉成了居民期盼的重要活動；烤肉採團體報名、以10人為單位，成本1千多元，扣除新都心生活文化協會、各社區管委會補助，一組只要自費約300元，等於一人30元就可以吃到好料，非常划算。

首次參加封街烤肉的葛姓民眾說，以往中秋節都是到長輩家烤肉，第一次和這麼多陌生人一起「佔領」街道3個多小時，感覺非常新鮮，不過少了「炭燻味」，食物吃起來總覺得不夠美味，可惜加碼買了萬把塊的高檔牛肉。

每年都來參加這項盛事的吳小姐則滿意今年改制，她說，烤肉最怕的就是臭味纏身，且用卡式爐方便環保又省時，沒有嗆人的木炭煙味，空氣清新許多，樂見新制延續下去。

內壢消防分隊長藍御禎提醒，卡式爐雖然方便攜帶，但只要瓦斯罐本身遇熱，容易造成罐內壓力過大爆炸，因此安裝時得注意和爐子是否緊密接合，且鍋具面積不宜過大，使用前須檢視瓦斯罐有無破損，也要在通風處使用，避免意外發生。

今日3位桃園市長參選人鄭文燦、陳學聖、楊麗環都前來參與，不過3人時間錯開，並未同台。

桃園市新都心生活文化協會結合中壢區公所周邊17個社區封街烤肉，吸引近萬人參加。 （記者許倬勛攝）

民眾端出烤好的食材，準備大快朵頤。（記者許倬勛攝）

平時人來車往的大馬路，今天變成了烤肉同歡的大空地。（記者許倬勛攝）

趁中秋連假最後一天，一家大小來參加烤肉。（記者許倬勛攝）