讓山上的病人有條容易就醫的路 學校社區募集就醫車

讓山上的病人有條容易就醫的路，古坑華南國小、華南社區募集九人座二手就醫專車。 （陳清圳提供）

2018-09-24 22:39

［記者黃淑莉／雲林報導］古坑華南社區沒有公車行駛，距離最近公車站牌走路要1小時，華南國小校長陳清圳9年前爭取成立醫療站，並有善心人士捐贈一部二手就醫車，到家中接送長輩到醫療站看診，因專車已老舊學校及社區發起募集就醫專車，陳清圳捐出星雲教育獎獎金18萬元響應。

陳清圳10多年前到華南國小服務，往返社區及學校途中，看到社區老人獨自吃力走在馬路上，十分不捨，甚至有長輩為省交通費，生病時忍痛，等到鄰居生病時再一次搭計程車就醫。

為給山上的病人有條容易就醫的路，陳清圳四處請命，9年前將華南國小旁閒置衛生室改為醫療站，斗南開業醫師賴成宏每週二下午、週四上午帶著護士、藥師到醫療站看診。

華南社區理事長劉清極指出，有醫療站沒有車，山上長輩一樣無法方便就診，有了民眾捐贈的就醫車後，只要一通電話，專車到家接送長輩到醫療站，每次就診人數都有2、30人，服務對象擴及嘉義縣長輩。

劉清極表示，舊的就醫專車已行駛43萬公里，車況老舊，為了讓老人就醫更安全，也為了偏遠山區孩子有條安全上學的路，社區與學校發起募集社區就醫專車及司機人力資金，連絡電話0926-164958。