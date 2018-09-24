記得帶傘！明北部東半部大雨、中南部午後雷陣雨

明（25）日早晚偏涼，白天高溫約28至33度，但受到東北風影響，北部、東半部有大雨，中南部則要留意午後雷陣雨。（資料照）

2018-09-24 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕明（25）日早晚偏涼，白天高溫約28至33度，但受到東北風影響，北北基桃、宜蘭降雨機率高，局部地區慎防瞬間大雨，竹苗、花東也有局部短暫陣雨，中部山區、近山平地及南部則有午後雷陣雨。今年第24號颱風「潭美」目前位於台灣東南方1080公里的海面上，預計週五（28）逐漸往北移動，但仍無法排除直接影響台灣。

「中央氣象局」預報，明日持續受東北風影響，桃園以北、宜蘭地區整天有不定時降雨，局部地區則要留意瞬間大雨；新竹、苗栗、花蓮及台東也有局部短暫陣雨；中南部則為晴時雲多，但中部山區、近山平地及高屏地區要留意午後雷陣雨。

溫度方面，明日早晚偏涼，低溫約24、25度；白天北部及東部受到鋒面影響，較為舒適，高溫約28至30度，中南部則較為悶熱，高溫約32、33度，外島地區28至31度。

空品方面，受到東北風持續增強及颱風外圍環流影響，北部以及東半部地區空品較佳；北部、宜蘭及花東地區為「良好」等級，竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。此外，中部、雲嘉南及高屏部分地區因為風力較強，容易有揚塵現象出現。

紫外線方面，北北基桃、竹苗、台南、宜蘭、連江及金門地區紫外線達高量級，中彰投、雲嘉、高屏、台東、花蓮及澎湖地區為過量級，20分鐘恐曬傷，提醒民眾外出記得防曬、多補充水分。

颱風消息，今日下午2點颱風「潭美」已增強為強颱，位於台灣東南方1080公里的海面上，但明後天（25、26）颱風位於導引氣流弱的地區，不僅移動速度緩慢，後續動態也無法確定。「天氣風險公司」預報，28日「潭美」才會出現明顯的導引氣流，未來路徑偏北，預計朝日本移動，但仍無法排除撲台的機會。

氣象局也提醒，明天受東北風及颱風外圍環流影響，北部、東部及恆春半島沿海有長浪；台南以北、東部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海地區及附近海域有8至10級強陣風，提醒海邊活動、交通往返，隨時留意海象。

明日白天北部及東部受到鋒面影響，較為舒適，高溫約28至30度，中南部則較為悶熱，高溫約32、33度，外島地區28至31度。（圖擷取自中央氣象局）

明日各地紫外線達高量級以上，中彰投、雲嘉、高屏、台東、花蓮及澎湖地區為過量級，提醒民眾外出記得防曬、多補充水分。（圖擷取自中央氣象局）

明日竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門、澎湖空品區為「普通」等級，北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。（圖擷取自行政院環保署空品網）

今年第24號颱風「潭美」目前位於台灣東南方的海面上。（圖擷取自中央氣象局）