台中市銀髮族搭計程車 明起能用敬老愛心卡

中市銀髮族25日起，可用敬老愛心卡優惠點數搭乘計程車。（中市交通局提供）

2018-09-24 22:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市敬老愛心卡繼能搭乘公車、國道客運、折抵看診費用後，明（25）日起也能搭計程車。市府今日表示，將先由台灣大車隊1500輛計程車提供服務，後續會持續擴增，持卡長輩請撥打服務電話55688預約叫車，外出更加便利。

台中市敬老愛心卡每月有1000點（原住民1500點）額度，可免費搭乘中部5縣市的市區公車，以及起迄點都在台中的國道客運。為擴大使用範圍，市府公布一系列擴大服務方案，包括7月16日起全市30間衛生所看診可抵部分負擔及掛號費，9月17日可在112家民營診所抵部分負擔及掛號費，10月將再加入19家急救責任醫院及社區醫院。

交通局長王義川說，為方便長輩外出，25日起再增加扣抵計程車費，目前先由台灣大車隊1500輛計程車提供服務。持卡人打台灣大車隊服務電話55688預約，不論是逛街購物、看診、旅遊、訪友等，都超方便。交通局也將陸續公告可預約計程車的服務電話。

目前敬老愛心卡搭乘計程車，須由持卡人打電話55688預約，為確保權益，請勿在路邊攔車，以免發生尚未建置設備計程車無法刷卡的情形；搭乘時，若車資超過卡片餘額點數，只要付現金差額即可。

預約流程如下：持卡人以市內電話或手機撥打台灣大車隊服務電話55688，進線後，按

「9」轉接服務人員，告知將以台中市敬老愛心卡優惠點數搭乘，然後約好上車時間、地點，雙方確認無誤後，即完成預約。

王義川強調，為讓敬老愛心卡產生最大效益，市府目前已陸續推出搭市區公車、國道客運、看診、搭計程車等費用折抵，主要是鼓勵老人家多外出活動，促進身心健康快樂，可說是專屬台中長輩的福利與幸福。市府會持續檢視各項措施實施情形，讓敬老愛心卡成為長輩的最愛。