中秋也辦天燈節 玉兔百燈冉冉升空照平溪山城

新北市平溪天燈節24日晚間在平溪國中舉辦中秋場活動，現場吸引眾多國內、外旅客共襄盛舉。（記者羅沛德攝）

2018-09-24 20:23

首次上稿 19:25

更新時間 20:23

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市平溪天燈節24日晚間6時在平溪國中舉辦中秋場活動，雖然是秋節連假最後一天，現場依舊吸引了相當多國內、外旅客共襄盛舉；今年中秋主天燈由國內新銳書法家黃玟寧執筆，替主燈繪製象徵中秋意象的圖像，還以活潑筆法寫上「月圓人團圓」、「嫦娥奔月」、「柚見中秋」等文字，書法之美躍上天燈，就在新北市長朱立倫與美國在台協會處長酈英傑夫妻共同題字後，中秋主燈與一百個天燈同時冉冉升空，照亮平溪山城夜空。

今年甫被全球最大旅遊網站TripAdvisor票選為台灣2018年「最值得推薦國際旅客文化活動」，以及獲得讀者文摘推薦「40歲前要完成的40項旅遊清單」之一，在國際上擁有超高能見度的平溪天燈節，也讓許多外媒現身今日會場搶先報導。

黃玟寧透露，打造12呎水墨天燈並非難事，反倒是「玉兔小天燈」讓他傷透腦筋，尤其以純手工黏製一對兔耳朵，得要毫釐不差，準確地構圖、黏合，才能讓左耳、右耳受熱、受氣平均，成功升空。為了這百餘盞玉兔小天燈，黃玟寧忙碌了整整十餘天，直到天燈節前夕才終於完成。

值得一提的是，今年首度有公益參與，必治妥施貴寶公司與台灣癌症基金會攜手合作，邀請癌症病患、家屬及志工前來體驗放天燈，為自己及家人祈福；當盞盞天燈冉冉升空，溫暖了病患心房，也感動場中志工、病患家屬與會場的許多人。

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