強颱「潭美」最新全球預測路徑曝光 仍不能排除直撲台灣

2018-09-24 20:43

〔即時新聞/綜合報導〕今年第24號颱風「潭美」威力持續發展,今天下午2點增強為強烈颱風,中央氣象局指出,潭美路徑雖然持續往北修正,但仍有直撲台灣的機會,未來2天的走向將是重要關鍵。國家災害防救科技中心(NCDR)則統整各國預測,大多數認為潭美將往台灣東部外海移動,但因為變數仍大,還是不能排除侵台的可能性。

根據氣象局最新資料顯示,強颱「潭美」中心氣壓925百帕,今日下午2點的中心位置在北緯18.9度、東經130.4度,也就是在鵝鑾鼻東南東方約1050公里的海面上,7級風暴風半徑從200公里擴大至250公里,近中心最大風速增強為每秒51公尺,10級風暴風半徑也從80公里增加到100公里,移動速度越來越慢,以每小時13公里速度,向西北西移動。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(24日)在推特中指出,潭美颱風在今晚的速度持續緩慢,在週二(25日)、週三(26日)因失去導引氣流而出現「靜止不動」的情況,但週四(27日)的導引氣流又再度明顯起來,最終潭美會在週五(28日)起開始影響琉球群島和台灣。

美軍聯合颱風警報中心則持續對潭美發布紅色警示,並預測台灣東北部可能在29日壟罩在潭美的7級陣風範圍內。國家災害防救科技中心則統整各國預測,到下午2點為止,雖然預測路徑仍有些微差距,但包含氣象局在內,大多數都認為潭美將往台灣東部外海移動,但仍無法排除侵襲台灣的可能性。

傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)推特全文

Typhoon #Trami will continue to slow Monday night and will become nearly stationary for Tuesday and Wednesday. It should resume a slow NW track on Thursday, eventually impacting the southern Ryukyu Islands and #Taiwan late Friday into the weekend. pic.twitter.com/rZRxTOXrQ8