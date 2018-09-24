強颱「潭美」最新全球預測路徑曝光 仍不能排除直撲台灣

中央氣象局表示，強颱潭美暴風半徑擴大至250公里，仍不排除有直撲台灣的可能性。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-24 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕今年第24號颱風「潭美」威力持續發展，今天下午2點增強為強烈颱風，中央氣象局指出，潭美路徑雖然持續往北修正，但仍有直撲台灣的機會，未來2天的走向將是重要關鍵。國家災害防救科技中心（NCDR）則統整各國預測，大多數認為潭美將往台灣東部外海移動，但因為變數仍大，還是不能排除侵台的可能性。

根據氣象局最新資料顯示，強颱「潭美」中心氣壓925百帕，今日下午2點的中心位置在北緯18.9度、東經130.4度，也就是在鵝鑾鼻東南東方約1050公里的海面上，7級風暴風半徑從200公里擴大至250公里，近中心最大風速增強為每秒51公尺，10級風暴風半徑也從80公里增加到100公里，移動速度越來越慢，以每小時13公里速度，向西北西移動。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（24日）在推特中指出，潭美颱風在今晚的速度持續緩慢，在週二（25日）、週三（26日）因失去導引氣流而出現「靜止不動」的情況，但週四（27日）的導引氣流又再度明顯起來，最終潭美會在週五（28日）起開始影響琉球群島和台灣。

美軍聯合颱風警報中心則持續對潭美發布紅色警示，並預測台灣東北部可能在29日壟罩在潭美的7級陣風範圍內。國家災害防救科技中心則統整各國預測，到下午2點為止，雖然預測路徑仍有些微差距，但包含氣象局在內，大多數都認為潭美將往台灣東部外海移動，但仍無法排除侵襲台灣的可能性。

傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）推特全文