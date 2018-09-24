大里千萬自行車道未完工 中秋烤肉成垃圾道

大里區立仁橋到立善橋間還未完工的自行車道，中秋連假遭民眾闖入烤肉留下滿地垃圾，讓美麗車道變成垃圾道。（記者陳建志攝）

2018-09-24 18:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中市觀光旅遊局斥資千萬在大里立仁橋到立善橋間闢設堤頂自行車道，串連太平頭汴坑溪自行車道，整起工程預計10月才完工，沒想到近日中秋連假，許多民眾闖入未完工的自行車道上烤肉，不但留下滿地垃圾、酒瓶，甚至在車道、花台上生火留下燒焦痕跡，附近民眾大罵沒公德心，讓美麗的車道變垃圾道，觀光旅遊局強調自行車道上禁止烤肉，待正式完工驗收後將會立牌告示。

大里區頭汴坑溪在立仁橋到立善橋間左岸約8百公尺的堤頂，多年來每逢中秋節就成為民眾烤肉聚會的場所，今年中秋節有3天連假，每天晚上都吸引眾多民眾來烤肉，不過今天上午民眾經過這裡，發現還在施工的自行車道上被丟滿烤肉後的垃圾、酒瓶、仙女棒。

住在附近的林姓民眾表示，從上週起就有零星民眾來這裡烤肉，星期5晚上中秋連假開始後，每天晚上更是聚集大批烤肉民眾，直言應景烤肉可以接受，但烤完後留下滿地垃圾，讓美麗的自行車道變成垃圾步道，實在太沒公德心。

大里仁化里長陳宗興表示，每年中秋節這裡都聚集大批烤肉民眾，但年年過後都留下大批垃圾，這幾天也有到場宣導，還發放大型垃圾袋，提醒民眾將垃圾拿到一旁仁堤公園的子母車丟棄，但許多外籍勞工和部分台灣民眾還是將垃圾、酒瓶隨地亂丟，實在很無奈。

市府觀光旅遊局觀光工程科長葉慶隆表示，為了串連頭汴坑溪在立仁橋上游的自行車道，市府向三河局申請後，斥資1千萬在立仁橋到立善橋間鋪設自行車道，並一併改善已經破損的花台、增設護欄，整起工程預計10月才完工，並在年底前完成驗收，包商已在自行車道工區兩端設置路障禁止進入，但因花台太長實在難以管制，民眾還是跨越花台進入工區烤肉，並留下大批垃圾，已經通知包商趕緊將垃圾清除。

葉慶隆並說，該處闢設為自行車道後，原則上將禁止民眾在這裡烤肉、生火，待完成驗收後就會立牌告示，將和當地里長溝通，除非有一套完善的清潔維護方式，未來才會考慮在中秋節時開放烤肉。