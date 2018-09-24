中興新村美食名店梅園存續一變再變 網友議論

南投市中興新村美食名店梅園餡餅粥，用餐民眾耐心排隊，門口又出頂讓訊息。（記者張協昇攝）

2018-09-24 18:13

〔記者張協昇／南投報導〕南投市中興新村美食名店梅園餡餅粥日前貼出頂讓公告，並預告將在中秋節過後停業，惟昨天才傳出老店第2代將回來接棒，86歲高齡的老闆林茂青今天又改口說，還沒決定，要休息一陣子再打算！對此，網友議論紛紛，有不同看法，有網友留言表示是製造新聞的行銷手法，但也有人認為梅園代表舊時回憶與味道，能夠繼續營業總是美事一樁，何須加冠蓄意炒作？

梅園餡餅粥員工無奈表示，其實老闆年事已高，他當然希望兒子最好能回來接棒，但兒子究竟要不要回來，也不是老闆能決定，說實在，能否再開下去，老闆自己現在也無法決定，但肯定會先休息一陣子，並非刻意炒作新聞。

開業有37、8年的梅園餡餅粥，是中興新村的知名老店之一，小米粥、蔥油餅、牛肉餡為店內招牌美食，不但在南投縣名氣響亮，許多外地饕客也慕名而來，被視為到訪中興新村必吃美食。

惟老闆林茂青年事已高，無力經營，日前在店門前張貼「頂讓」告示，預告在中秋節後就要停業，許多顧客不捨在地特色美食就此失傳，連日來大批客人湧入，今天中秋節最後1天營業，店內座無虛席，門口再度貼出頂讓訊息。

而對於梅園存續問題連日來一變再變，在地臉書社團「中興新村子弟兵 」網友也紛紛留言表達意見，有網友留言：「不該爛用人的同情心，這幾天去排隊消費的人都被騙了，有如499之亂（騙）！」，「製造新聞的行銷手法、老梗！」

不過也有人留言：「或許解讀村民懷舊不捨情熱情，感動原不肯接班的第二代願意回鄉接手就好，梅園代表舊時回憶與味道，能夠繼續營業總是美事一樁，何須加冠是蓄意炒作？」