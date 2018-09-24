快加！註冊這全國首創媒合平台 搶賺綠金財

開發綠能近年來成為彰化縣產業發展指標。（記者張聰秋攝）

2018-09-24 20:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕想賺綠金財嗎？離岸風電產業鏈涵蓋產業實在很廣，從土地仲介、市場調查、地理資訊到外語翻譯，更有建築承包和設備材料供應商，橫跨文法商理工各領域，國內首創專屬的彰化縣風電供應媒合平台已經上線囉，由彰化縣工商發展投資策進會（簡稱「工策會」）管理營運，目前開放免費註冊加入會員，成為會員就有機會挖掘到綠金。

彰化縣風電供應媒合平台網址是http://www.chsnetwork.org，工策會表示，這項平台是由彰化縣綠能開發丹麥外商沃旭能源全額贊助，協助工策會架構完成，平台為全國首創離岸風電供應鏈媒合平台，主要的功能為連結開發商，大型承包商與媒合當地合作廠商的橋樑。

工策會指出，平台成立宗旨為整合離岸風電的產業鏈供需、建立當地中小企業與開發商主動對話的機制，並透過平台的運作，媒合離岸風場從開發建造到維護營運各階段的採購需求，有效串聯所有資源，提升在地業者國際競爭力與知名度。

沃旭能源投資台灣離岸風電開發，在「大彰化離岸風電計畫」中，取得東南、西南、東北、西北四座場址的獨家開發權，風場位於彰化外海離岸35公里至60公里處，總發電容量最高可達2.4GW。該公司至今已與國內30家以上本地供應商簽約，行動落實離岸風電供應鏈在地化。