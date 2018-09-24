交大急了！校長親上火線：與陽明大學合校是最佳首選

2018-09-24 17:05

［記者洪美秀／新竹報導］為避免清華大學來「搶親」，影響交通大學與陽明大學的合校計畫，交大校長張懋中今天發佈新聞稿指出，陽明大學與交通大學對合校已有共議多年，且達成熟階段，交大更已籌資50億元要與陽明大學合蓋智慧醫院，且多年來兩校互動友好，對合校有信心。

張懋中提到，交大與陽明早在民國90年3月7日經雙方校務會議通過，由原陽明大學校長吳妍華與原交通大學校長張俊彥共同簽署「國立陽明大學、國立交通大學合併意願書」，並同意合校後以「國立陽明交通大學」為校名。

此合校目標在陽明大學校長梁賡義、郭旭崧及他任內再度重啟，交大已在104年12月16日再次在校務會議確認通過，陽明大學亦預計近期在校務會議再次討論，為尊重陽明大學，交大還因此暫緩校長遴選委員會成立，就是希望合校決議達成後再由新的遴選程序選出合校後的新校長。

張懋中說，兩校多年來已有很好的合作經驗，在生醫研究履有創新，且在醫療照護及生醫科技有許多合作與研究計畫，期許交大與陽明合校後成為「偉大大學」，不僅提昇台灣頂大國際性，也能培育出具備新世代的領導人。

張懋中說，在行政上，交大持續協助陽明大學在網路、校務、資訊、服務系統的建置、維運、及開發。兩校及北榮在大型軟體建設也合作多年，已完成互聯互容。 在教育上更已搭建最寛頻 QC3遠距教學平台，可同步與多校區150人同時上課，效果與同室無異甚至更佳。

在研究方面兩校近10年更與北榮及 UCSD成立跨國生醫工程中心，共同執行iRICE 與自由型計劃，國際研合成果卓著；此外，交大早已成立智慧醫療推動辦公室，與陽明共同投入AI智慧醫療與健康照護資訊系統研發，雙方在生醫資電 （BioICT）創新領域有絕佳互補性。

此外，交大與陽明、榮民總醫院已簽署三方協議書，合作推動由交大校友會及喜見兩校合一的企業領袖集資50億興建BioICT 智慧型醫院及跨領域研究園區，供合校後師生融合醫、牙、護、醫檢、物治、醫工、放射、藥、人社、藝術、管理、法律、基礎科學、工程、資訊、電子等領域，做為跨域實習與教研的場域，相信交大是陽明合校最佳的選擇。