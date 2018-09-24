上準公共幼兒園享低廉學費 這縣家數最多

教育部推動3歲到5歲就讀準公共幼兒園，家長每月繳交學費只會比非營利幼兒園多一些而已，圖為就讀非營利幼兒園小朋友學習情況。（記者張聰秋攝）

2018-09-24 17:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國第一！因應行政院推動「準公共化幼托」方案，由教育部執行3到5歲幼兒就讀準公共化幼兒園，家長享有每月繳費不超過4500元的最棒優惠，第3名以上子女每月可再減1000元，低收入及中低收入戶家庭子女「免費」上幼兒園，彰化縣已有40家私立幼兒園，通過教育部審核簽約成「準公共幼兒園」，可受托人數5052人，簽約家數和受托人數全國最多。

全國齊一、今年8月1日上路的「準公共化幼托」方案，細分兩區塊，一區塊是由衛福部執行0到2歲幼兒托嬰補助，另一區塊是由教育部執行3歲到5歲就讀幼兒園補助，在這兩區塊，托嬰中心和居家托育人員，以及立案私立幼兒園均要與各縣市社會處、教育處完成簽約，納入「準公共化」審核機制。

縣府教育處統計，全縣立案幼兒園約240家，目前為止，已有40家通過教育部審核成為「準公共幼兒園」，簽約家數與全國排名第2的屏東縣39家、受托數約3500人，家數僅差1家，但受托人數卻多出1500多人。

教育處幼兒教育科長黃敏宜說，僅差1家受托人數卻能拉大到多出1500多人，主要是因為彰化縣簽約家數以收托人數多、經營較具規模的大型幼兒園為主。

黃敏宜表示，家長把3到5歲的小朋友，送托到符合要件的私立幼兒園，可享有低廉學費，在準公共幼兒園工作的教保員薪資也獲保障，業者申請第1年，準公共幼兒園教師及教保員每月薪資至少2萬9000元，第3年提高到3萬2000元，政策改善教保員低薪問題，讓教保員更加用心教學，對家長、幼兒都是福音。

彰化縣40家準公共私立幼兒園名單如下：

彰化市三才、彰化市和平、二林鎮東逸、鹿港鎮小天使、鹿港鎮皇家、和美鎮發現藝術、北斗鎮理想園、北斗鎮華桀、員林市杜威、彰化市先鋒、二林鎮永育、大村鄉芝麻街大村幼兒園、芳苑鄉私立芳苑鄉立示範幼兒園（鄉公所委託彰化縣私立芝麻街幼兒園辦理）、彰化市陳興、花壇鄉貝威、花壇鄉一家人完全幼兒園、秀水鄉牛頓幼兒園、伸港鄉大同、和美鎮小太陽、彰化市山姆叔叔、福興鄉安祈兒、埔心鄉小牛津、溪湖鎮綠太陽、田尾鄉嘉年華、田尾鄉仁仁、秀水鄉福安、員林市慈愛、北斗鎮北斗育心、永靖鄉望達福、彰化市彰山宮、大村鄉喬森、彰化市鵝媽媽、員林市迪士尼莒光幼兒園、員林市迪士尼幼兒園、員林市愛婗、員林市樂育、永靖鄉溫徹斯、二林鎮文揚、二林鎮儒林、彰化市幼祥。

相關連結請見︰

教育部備查之準公共幼兒園清冊（107.09.15）