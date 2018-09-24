交大爭取與陽明合校 張懋中：共議建設偉大大學

陽明大學重啟合校相關討論，目標鎖定交通大學、清華大學，交通大學校長張懋中公開喊話，雙方攜手可突破高教困境，共建發明未來的「偉大大學」！（圖由陽明大學提供）

2018-09-24 16:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明大學擬推動合校，目標鎖定打國際盃但沒有醫學領域的清華大學、交通大學等，兩校近日展開積極「表現」，如交通大學校長張懋中今表示，雙方攜手可突破高教困境，共同建設發明未來的「偉大大學」！

張懋中指出，民國90年交大跟陽明就曾簽下「合併意願書」，並同意以「國立陽明交通大學」為校名，如今再次重啟，交大也在104年12月16日的校務會議中確認通過合校意願，而今為了尊重陽明，也暫緩交大正在進行的校長遴選，將等合校決議達成後，再後續遴選新校長。

張懋中認為，陽明跟交大的教育理念一致，培育校友也多方卓越，如生醫、照護、半導體、電資等翹楚，創造世界領先的產業，未來期待雙方攜手，突破台灣高教困境，共同建設未來偉大的大學，讓學生更具跨領域、具創造力、領導力、執行力與國際觀等能力。

張懋中說，交大持續協助陽明建置網路、校務、資訊、服務系統等，也在兩校與台北榮總等合作大型軟體建置，搭配遠距教學平台，乃至推動智慧醫療辦公室、AI智慧醫療、健康照護資訊系統等研發，兩校合作也可推動新南向遠距醫療、創新醫材、新藥臨床等，挹注學術躍升。

而交大也與跟陽明、榮總等簽署三方協定，合作推動交大校友會及企業捐資的智慧型醫院及跨域研究園區，將來帶合校後融合醫、牙、護、醫檢、物治、醫工、放射、藥、人社、藝術、管理、法律、基礎科學、工程、資訊、電子等領域，做為跨域實習與教研場域等，盼陽明青睞，促成雙方合校。