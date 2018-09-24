中秋農田冒出神祕十字杖？農民：土地公巡田水用的

農民指導孫女豎立土地公拐在農田，將習俗傳承下一代。（記者陳冠備攝）

2018-09-24 16:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕中秋節是闔家團圓的傳統節日，許多北部返鄉的年輕人把握機會，走到農田飽覽田園風光，卻發現田間怎麼都插上一根根十字狀的竹子，上面還綑綁金紙，有女童天真的問農民阿公，是不是要驅邪！農民表示，這是「土地公拐」，是要給土地公巡田水用的，祈求整年作物豐收。

農曆8月15日是中秋節，傳統習俗記得要吃月餅、想念嫦娥外，其實這一天也是土地公的千秋日，要祭拜土地公，而在中部農村，農民會利用蘆竹、芒草等綁上土地公金紙製作成「土地公拐」插在農田上，相傳能保佑作物豐收，如果由小孩子豎立土地公拐，還能保佑頭好壯壯、聰明伶俐。

田尾花卉產銷班第11班班長李明營，今天一早就帶著從北部返鄉過節的小孫女到菊花田傳授習俗，他當場手工製作土地公拐，還連做好幾根，豎立在田頭、田尾處，小孫女覺得好奇也來幫忙，看到紮成十字狀還天真的問：阿公這是要驅邪用的嘛？

習俗不能忘！李明營說，農曆2月2日與8月15日是民間祭拜土地公的日子，2日2日稱「春祈」，8月15日為「秋報」，只有在中秋這天要豎立土地公拐，一來是感謝土地公護祐田地五穀豐收，讓病蟲不敢入侵，二來是土地公爺爺年紀大了，製作手杖給祂方便巡田水。

相關影音