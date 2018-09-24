台中補助銀髮族裝假牙 還有半年保固

2018-09-24 17:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕衛生局推動老人假牙補助政策，除維護假牙品質，也全國首創裝置假牙半年保固，裝假牙後，半年內回原診所保固，可免健保費、掛號費，反應良好，提醒因缺牙影響咀嚼的長輩可先向合約牙醫院所免費口腔檢查，符合假牙補助資格，院所也會主動送件申請。

成人全口牙齒為28顆（不包括4顆智齒）研究顯示老人家口內牙齒如果只有10顆以下，會影響咀嚼功能，造成健康問題，台中市推動65歲以上老人假牙補助，如果全口10顆牙以下、對咬在5對牙以下等條件，可申請假牙補助。

衛生局除了為銀髮族裝假牙，也負責保固，由於裝假牙後會有一段時間適應和調整，也針對老人在假牙政策滿意度調查反映裝假牙後半年感覺會卡卡，因此增加裝置後半年的保固服務，半年內回原診所保固，可免健保費、掛號費，為長輩假牙進行修整與衛教。

高齡90歲的黃阿嬤說，以前沒牙齒金難看，講話都要遮著嘴巴，裝假牙後大家都稱讚我笑起來很漂亮「現在我還可以呷芭樂！」

全市目前有26家合約牙醫院所提供免費口腔檢查、裝假牙服務，3年多編列14億餘元，為4萬名長輩裝假牙，其中今年名額在去年編列1億元，供不應求，今年再追加1.33億元預算，能再為約5千多名長輩裝假牙。

醫事管理科長黃敏慧指出，如果長者有裝假牙需求，缺牙影響咀嚼功能，可向全市426家合約牙醫院所進行免費口腔檢查，補助條件符合會協助申請裝假牙服務。

衛生局代理局長陳南松說，老人家能吃、多動、最健康，長輩早年為生活打拚，常疏於照顧牙齒，中年以後無牙及咀嚼不完整所造成的身體疾病，影響生活品質，能有效恢復其咀嚼功能並維持基本營養攝取，能降低醫療照護需求。